Mexicana asegura que conoció a Taylor Swift en su casa: ¿A qué huele?

La joven contó cómo fue su interacción.

Tuvieron que pasar más de 10 años para que Taylor Swift escuchara las súplicas de sus fanáticos mexicanos y se atreviera a presentar su The Eras Tour en tierras Aztecas. Como era de esperarse, la noticia conmocionó a multitudes que se formaron en filas virtuales desde el primer segundo en que comenzó la preventa de boletos.

Muchos Swifties consiguieron sus entradas, pero lamentablemente otros no corrieron con la misma suerte y deberán esperar un milagro en reventa. Debido a esta situación, jóvenes mexicanos han recurrido a sus redes sociales para presumir desde sus colecciones integradas por todo tipo de artículos que se han hecho en honor a la estrella estadounidense hasta anécdotas de sus intentos por conocerla.

Supuestamente la estadounidense solía hacer convivencias secretas con sus fans. (YouTube/TaylorSwift/captura de pantalla)

Fue bajo este contexto que la usuaria de TikTok @naned02 contó una historia muy especial sin imaginar que desataría incredulidad y envidia entre usuarios de la plataforma, pues aseguró que 2017 conoció a Taylor Swift en una especie de convivencia privada.

“Yo sabía por rumores que Taylor estaba haciendo estas reuniones secretas para fans que se llaman Secret Sessions. Son reuniones en las que te invitaban a su casa, hacían galletas y te ponía el álbum antes que a cualquier persona, era una oportunidad de meet and greet con Taylor”, comenzó.

En ese entonces, las especulaciones sonaban con fuerza en redes sociales, pero casi nadie creía que fueran reales, mucho menos a nivel internacional. Pero @naned02 cambió de opinión cuando recibió un misterioso mensaje supuestamente por parte del equipo de Taylor Swift en su cuenta de Tumblr.

La mexicana enfrentó el riesgo con apoyo de su papá. (TikTok: @naned02)

“Era la red social que Taylor más utilizaba, era donde más interactuaba con fans, en donde más contestaba mensajes, reposteaba a la gente (...) Tenía una notificación de Taylor Natión. Para las personas que no saben es la cuenta del managment de Taylor en redes sociales”, continuó.

En dicho mensaje venían instrucciones precisas para poder participar en una convivencia con la intérprete de Anti-Hero. La mexicana no dudó en responder, pues soñaba con poder conocer a su artista favorita sin considerar los riesgos que corría ante un posible fraude.

Afortunadamente todo era real, pues en cuestión de horas la buscaron vía telefónica para citarla en un hotel de Los Ángeles, Estados Unidos. No obstante, Nancy (nombre real de la usuaria) pidió tiempo para confirmar porque debía planear un viaje fuera de México y consultar a sus padres sin imaginar que estaría a punto de perder su oportunidad.

La joven no solo formó parte de un grupo de 80 personas, también convivió directamente con la cantante. (TikTok: @naned02)

Y es que no podía establecer comunicación con el equipo de la cantante por ningún medio hasta que ellos mismos la volvieron a buscar y le dieron una contraseña especial para poder pasar al evento privado.

“Mi papá fue conmigo, vio que todo fuera real, que estuviera bien, que no era trata de blancas; me hicieron firmar una hoja y mi papá se fue. Me dieron una bolsita para meter todas mis pertenencias porque nos quitaron todo, me dieron una pulserita que decía Los Ángeles”

Ya con todos los requisitos cumplidos, Nancy accedió a un espacio especial dentro de un hotel donde habían aproximadamente 80 personas muy ilusionadas por conocer a su ídola.

(TikTok: @naned02)

“Con detector de metal revisaron persona por persona que no trajéramos ningún micrófono, ningún teléfono ni nada que pudiera romper el acuerdo de confidencialidad que acabamos de firmar. Nos subieron a unas camionetas blancas en las que había música de Taylor a todo volumen”. contó.

El equipo trasladó a todas las personas a la casa de nada más ni nada menos que de Taylor Swift:

Nos dijeron que podíamos entrar a la casa cruzando el jardín. Todas las personas que estábamos ahí nos echamos a correr, entramos a una sala que estaba completamente vacía (...) En eso escuchamos desde la parte de atrás del cuarto: ‘Hey, guys’. Se podrán imaginar como se puso todo el cuarto a gritar. Ella tipaza, iba saludando a la gente.

(TikTok: @naned02)

Pero eso no fue todo, platicaron, escucharon nuevas canciones y Nanci hasta agarró un Grammy de la cantante. Asimismo, aseguró que tanto la cantante como su casa huelen a Santal 26, una fragancia que combina notas de ámbar, cacao, vainilla y cedro.