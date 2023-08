El Foro Sol existe gracias a Paul McCartney por esta razón

El Foro Sol nació para darle la bienvenida a Paul McCartney durante los años 90 (Crédito:Reuters/Cuartoscuro)

El famoso Foro Sol de la Ciudad de México ha sido el escenario de más de un emblemático concierto internacional. Desde AC/DC y Metallica, hasta Madonna y Justin Bieber; los artistas que han pisado el recinto del Autódromo Hermanos Rodríguez han consolidado una carrera en nuestro país.

Sin embargo, esto no siempre fue así. En el pasado sólo existía el Estadio Azteca para recibir a importantes figuras de la música capaces de mover legiones de fans, tal cuál lo hizo Michael Jackson en 1993; además, los espectáculos de artistas y bandas internacionales no eran muy comunes.

Hoy en día, la historia es muy diferente, pues se anuncian conciertos masivos con bastante frecuencia. Apenas este mes, Lana del Rey y Taylor Swift abarrotaron el Foro Sol de la CDMX, y este año, el estadio recibió a BLACKPINK y a Billie Eilish.

Recientemente, Paul McCartney anunció su regreso a México con su GOT BACK Tour, generando revuelo y euforia en las redes sociales. El ex beatle se reunirá con sus fans el próximo 14 de noviembre. La cita es, ni más ni menos, en el Foro Sol, sitio que existe, gran parte, gracias al británico.

El Foro Sol nació para recibir a Paul McCartney, pero no fue el primero en pisarlo

El ex beatle volverá para hacer brillar a los mexicanos con su música en el mismo recinto que le abrió las puertas durante 1993 | Jovany Pérez, Infobae México.

Hace un tiempo se volvió viral un video de Alejandro Soberón Kuri, quien es el CEO de la empresa OCESA. En dicho clip, el empresario contó cómo fue que el Foro Sol nació en los años noventa.

Soberón consiguió un contrato con el intérprete de Hey Jude y Let It Be para que visitara la Ciudad de México. Su entusiasmo lo llevó a pensar, casi de inmediato, en rentar el gigantesco Estadio Azteca para recibir al británico; sin embargo, los dueños del lugar se negaron a esta petición.

Preocupado, el CEO de OCESA se comunicó con el mánager del exBeatle, Barrie Marshall, quien le presentó una alocada y riesgosa solución: construir un nuevo estadio a la altura de cantantes y bandas internacionales.

El Foro Sol no ha dejado de operar desde entonces y recibe artistas y bandas de todo el mundo (youtube: captura de pantalla)

A pesar de lo ambiciosa que era la idea de construir desde cero y en un tiempo récord de 4 meses, Alejandro Soberón Kuri aceptó y comenzó con el proyecto, y al poco tiempo encontró el lugar idóneo para levantar un foro capaz de albergar a más de 60 mil personas: la famosa curva del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por fin, Paul McCartney se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México el 25 y 17 de noviembre de 1993, con su gira The New World Tour, iniciando así su estrecha relación con México. No obstante, fue Madonna quien inauguró el “Nuevo Foro de Conciertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez”.

La primera vez de Madonna en el Foro Sol: familias mexicanas escandalizadas

Madonna escandalizó a organizaciones conservadoras cuando vino a México por primera vez (Archivo)

Cuenta Alejandro Soberón Kuri, que traer a Madonna a México por primera vez fue también toda una odisea, pues importantes nombres en México se manifestaron en contra de la presentación de un espectáculo que consideraban, en su punto de vista, demasiado escandaloso para la sociedad mexicana.

A pesar de las obstáculos que quisieron poner algunas figuras de la política, así como organizaciones conservadoras, el espectáculo de Madonna llamado The Girlie Show se llevó a cabo sin ningún tipo de contratiempo, apenas unos días antes de la llegada de Paul McCartney a la Ciudad de México. Y así dio inicio una historia de un negocio millonario que aún no termina.

Cumpliendo todo pronóstico, Madonna llegó a México el 10 de noviembre sin ninguna intención de censurar su espectáculo, mismo que resultó ser todo lo que acusaban los conservadores en México: escandaloso, provocativo y repleto de actos sexuales sobre el escenario.