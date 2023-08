Paul McCartney en México: los mejores memes del anuncio de su concierto

El cantautor dará una presentación en el Foro Sol de la CDMX. (REUTERS/Dylan Martinez) (Captura)

Los rumores que estaban circulando en las redes sociales resultaron ser ciertos y finalmente este miércoles 23 de marzo se confirmó el concierto de Sir Paul McCartney en México. La noticia emocionó a muchos de sus fans que esperan con ansias el regreso del exintegrante de la legendaria banda The Beatles a nuestro país y su reacción inmediata fue expresar su sentir con memes que rápidamente se popularizaron en las plataformas digitales.

El intérprete de Say Say Say se presentará en el Foro Sol el próximo martes 14 de noviembre de 2023. Por el momento es la única fecha confirmada en la que podrán presenciar el show de uno de los músicos más importantes de la historia moderna. Este concierto será con motivo de la gira Got Back.

Los seguidores del británico compartieron sus mejores memes para externar su emoción, alegría y hasta tristeza por el anuncio oficial del regreso de Paul McCartney a tierras mexicanas.

Es bien sabido por todos los amantes de los conciertos en nuestro país que se abre la preventa de la preventa para este tipo de eventos. Cabe resaltar que la venta anticipada para tarjetahabientes CitiBanamex será el próximo viernes 1 de septiembre, pero existen los seguidores del cantante que no tienen la posibilidad de acceder y sólo piden una cosa: poder estar frente a su ídolo.

Recientemente hubo anuncios sobre conciertos que la gente estaba esperando: Lana Del Rey, Taylor Swift, Depeche Mode, RBD, Luis Miguel y la lista continúa. Muchos compraron boletos para ver a más de un artista y ahora, tras el anuncio del concierto de Paul McCartney ya no tienen dinero para poder adquirir la entrada.

Sin duda alguna, Paul McCartney es un ídolo para muchos en México. Sólo basta con recordar el concierto del también compositor que dio en el Estadio Azteca el pasado 28 de octubre de 2017 en donde su público le hacía reverencias como si se tratara de un rey. Por esta razón es que sus fans no están dispuestos a perderse el regreso de su cantante favorito y harían lo que fuera por estar en el Foro Sol el próximo martes 14 de noviembre.

Es tanta la devoción que sienten hacia el exintegrante de The Beatles que algunos internautas dijeron que serían capaces de vender hasta el departamento de sus papás con tal de conseguir el dinero para comprar un boleto para el tan esperado concierto.

Pero sin duda alguna predominan los comentarios y las publicaciones que expresan emoción para poder ver a Paul McCartney en vivo y volver a cantar los éxitos que seguramente marcaron la vida de más de uno de los que asistirán al Foro Sol.

Existe un rumor o leyenda que rodea al músico británico y que tiene semejanza con lo que se cree sobre Luis Miguel. Esto es que supuestamente el auténtico Paul McCartney murió hace unos años (se dice que en la década de los años 90) y ahora es reemplazado por un doble (o por muchos) justo como las creencias que giran en torno al Sol de México. No faltó el usuario de las redes sociales que recordara esto con un meme.

Los memes con Los Simpson son muy comunes en la actualidad y no podían faltar. Esta vez fue para recordar algunas de las canciones más icónicas de Paul McCartney.

¿Cuáles son los precios para el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol?

Poco después del anuncio oficial del exintegrante de The Beatles, comenzaron a circular los precios de los boletos para poder asistir a la presentación. De acuerdo con los primeros reportes los costos serían los siguientes:

DIAMANTE: 13 mil 680 pesos mexicanos.

PLATINO: 7 mil 896 pesos mexicanos.

ORO: 6 mil 696 pesos mexicanos.

ROSA: 6 mil 096 pesos mexicanos.

MORADO: 5 mil 376 pesos mexicanos.

AZUL: 4 mil 656 pesos mexicanos.

GENERAL B: 1 mil 416 pesos mexicanos.

VERDE A: 3 mil 696 pesos mexicanos.

NARANJA A: 2 mil 976 pesos mexicanos.

VERDE B: 2 mil 376 pesos mexicanos.

NARANJA B: 1 mil 896 pesos mexicanos.

VERDE C: 1 mil 176 pesos mexicanos.

NARANJA C: 816 pesos mexicanos.

Cabe destacar que todos los precios ya cuentan con los cargos por servicio que aplicará Ticketmaster al momento de la compra de los boletos para el concierto de Paul McCartney.