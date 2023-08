Ebrard advirtió que presentará al público las pruebas sobre operación a favor de Sheinbaum

Marcelo Ebrard Casaubón respondió al líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y aseguró que sí entregó a la cúpula del partido las pruebas sobre los acarreos y la operación desde la Secretaría del Bienestar (federal) a favor de Claudia Sheinbaum Pardo, y adelantó que estos elementos los podría dar a conocer a través de los medios de comunicación.

Te puede interesar: Ebrard canceló gira en Campeche para “cuidar” sorteo de encuestas de Morena

Luego que Mario Delgado minimizó las acusaciones del ex canciller al señalar que no presentó pruebas, Ebrard aclaró que el paquete de pruebas lo entregó a Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, órgano que organizó el proceso entre las seis corcholatas y el mismo que fijó las reglas de participación.

“Ya le mandé una comunicación hoy en la mañana, porque esto se le entregó al presidente del Consejo de Morena, que, por cierto, es el órgano en el que se establecieron los acuerdos para este proceso, y por eso a él se la entregué, ya está en sus manos, probablemente él no está enterado” dijo Ebrard con relación a los dicho de Mario Delgado, quien afirmó ayer que no conocía dichas pruebas.

Te puede interesar: “Pongamos el bienestar del pueblo por encima del interés personal”: Sheimbaum mandó mensaje ante reclamos de Ebrard

Ebrard, quien denunció una operación con recursos públicos a favor de Claudia Sheinbaum, dijo que Mario Delgado tal vez no esté enterado de que las pruebas para respaldar dichas acusaciones fueron entregadas al Consejo Nacional de Morena, órgano al que solicitó el respeto a las reglas fijadas para la competencia.

Legisladores amagaron con denuncias por supuesto acarreo y desvío de recursos a favor de Sheinbaum Crédito: Twitter/@politicomx

Después de una reunión con líderes sindicales este miércoles en la Ciudad de México, el aspirante destacó que el paquete de pruebas también lo presentó ante las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), y agregó que podría compartir una copia de estos elementos a los medios de comunicación.

Te puede interesar: Morena aplicará encuesta entre 12 mil 500 hogares para definir a su “corcholata”; descartó “mano negra”

El ex integrante del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al recibir las pruebas, Alfonso Durazo se comprometió a iniciar una investigación, por lo que se mostró extrañado que Delgado, en su calidad de dirigente nacional no se haya enterado de esa situación.

“Presenté todo lo que teníamos, y lo que se acordó por parte del partido es que tomarían las medidas, investigarían lo necesario, y así quedamos. Entonces, probablemente él no lo sepa”, expresó el ex canciller en respuesta a Mario Delgado.

Ebrar reiteró su disposición a la unidad en el movimiento y solicitó a los dirigentes velar por el cumplimiento de las reglas y compromisos firmados al arranque del proceso el pasado 11 de junio , entre ellos que no habría operación política de ningún funcionario público a favor de algún contendiente.

“Todos estamos en favor de la unidad, lo que necesitamos hacer es también mantener la superioridad ética y moral del movimiento y cumplir lo que se dice. Primera vez en la historia que la gente va a tomar una decisión en una votación secreta y libre”, expuso el aspirante a Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Noroña también externó sus inconformidades por conflicto de interés a favor de Sheinbaum

Gerardo Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum se tomaron una selfie en ceremonia de Quintana Roo (Foto: Twitter / @fernandeznorona)

Pese a las críticas hacia Marcelo Ebrard, el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña también señaló lo que considera irregularidades dentro de Morena y el proceso para llevar a cabo la encuesta final.

El petista y aspirante rumbo a 2024, reveló que habló con Mario Delgado para acusar un claro conflicto de interés a favor de Sheinbaum, pues la presidenta de la Comisión de Encuestas de Morena, la diputada Ivonne Cisneros, ha manifestado abiertamente su simpatía por la ex Jefa de Gobierno de la CDMX.

“Yo creo que sí hay un conflicto de interés para decirlo claro. Me parece que ayudaría que ella no estuviese encabezando la Comisión de Encuestas. No quito el dedo del renglón que la diputada Cisneros debería recusar”, dijo el aspirante, sin embargo, Mario Delgado le informó que esto no es viable.