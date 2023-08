"De lunes a lunes": Grupo Frontera y Manuel Turizo anuncian colaboración. Fotos Instagram: @grupofrontera y @manuelturizo

No cabe duda que actualmente uno de los máximos exponentes del regional mexicano es Grupo Frontera, quienes en pocos meses se han logrado posicionar en el gusto de muchos, incluso al punto de colaborar con grandes figuras de la música como Bad Bunny. La agrupación compartió este domingo que se aproxima una nueva colaboración, en compañía del colombiano, Manuel Turizo.

Por medio de un video de Instagram, los integrantes de Grupo Frontera presentaron la noticia y anunciaron que el nuevo tema que estrenarán será con el interprete de “Una lady como tú”, además de que recientemente su popularidad en México creció aún más al ser uno de los invitados del reality show La Casa de los Famosos México, en donde apareció para celebrar a Wendy Guevara durante su cumpleaños.

Manuel Turizo sorprendió a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos. (Captura: Vix)

“De lunes a lunes”, la nueva canción de Grupo Frontera y Manuel Turizo

A pesar de que el video publicado por los artistas, revela pocos detalles sobre la nueva colaboración, se pueden escuchar algunas líneas que conforman a la canción y por lo poco que se conoce, se puede confirmar que se tratará de una canción que ha llegado para curar a todos esos corazones rotos.

“Y me tienes tomando de lunes a lunes, ya casi no duermo por pensar en ti, no encuentro unos brazos donde refugiarme, todo lo que hago me recuerda a ti”, es parte de la letra de la nueva canción.

En el video que compartieron por medio de redes sociales, se puede ver a los integrantes de Grupo Frontera y a Manuel Turizo conviviendo muy amenamente. Se encuentran en un jardín interpretando parte de la canción a todo pulmón y disfrutando del momento.

A pesar del adelanto, la agrupación y el artista colombiano destacaron que para poder escuchar la canción completa será necesario esperar hasta el próximo jueves 24 de agosto, fecha en que estará disponible en todas las plataformas digitales.

Grupo Frontera y Manuel Turizo anuncian colaboración. Foto Instagram: @grupofrontera

El video acumuló rápidamente miles de me gusta en la plataforma de Instagram, además de que en los comentarios se puede leer que todos los fanáticos de la banda están muy emocionados por escuchar lo que han preparado. Pese a lo poco escuchado, los internautas aseguran que se viene una gran canción.

¿Cómo trató Bad Bunny a los integrantes de Grupo Frontera al conocerlos?

La agrupación que se encuentra en un constante y apresurado ascenso reveló en entrevistan con el youtuber Escorpión Dorado que la colaboración que estrenaron con Bad Bunny comenzó como una broma, la cual terminó volviéndose en una realidad, incluso destacaron que el día en que grabaron la canción solamente se dedicaron a grabar su parte sin conocer grandes detalles de lo que sería el tema.

"un x100to", canción de Grupo Frontera y Bad Bunny. Foto: captura de Youtube

Compartieron que el trato con el interprete de Yonaguni fue bastante cordial, destacaron que cuando el conejo malo llegó les dijo “qué hubo, muchachos ´¿están listos?” y el resto se materializó en el resultado que fue un x100to.

Según comparten, la grabación del video musical se realizó en aproximadamente una hora y de acuerdo a lo que dijeron, tuvieron la oportunidad de platicar con él después de terminar la filmación.

A pesar de que la canción lanzada fue muy bien recibida por el público mexicano, los integrantes de la banda no revelaron si actualmente aún mantienen contacto con Bad Bunny.

Tras el éxito que fue un x100to, meses más tarde la banda estrenó una colaboración con Peso Pluma, titulada Tulum, tema que también ha ocupado los primeros lugares en las listas de popularidad y ha representado otro gran acierto en la aún corta pero fructífera carrera de Grupo Frontera.