Grupo Frontera y Escorpión Dorado se burlan de ‘Yahritza y su Esencia’ tras polémica con México

Grupo Frontera fue el primero en colaborar con los hermanos Martínez en su canción más popular: Frágil. (YouTube: PelucheEn ElEstuche // Instagram: @yahritzaysuesencia)

Nadie se escapa al Escorpión Dorado (personaje interpretado por Alex Montiel), menos aquellos que aceptan subir a su coche. En esta ocasión fueron los integrantes de Grupo Frontera quienes aprovecharon su reciente visita a la Ciudad de México para conocer y convivir con el Dios del Internet sin imaginar que terminarían envueltos en controversia por una referencia a Yahritza y su Esencia.

Te puede interesar: No sólo Yahritza y su Esencia: ¿Qué famosos han hablado mal de México?

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un fragmento de la entrevista que concedió la agrupación a Alex Montiel. Este llamó mucho la atención de los internautas mexicanos por cómo reaccionaron los cantantes y músicos ante una contundente pregunta sobre qué comen tanto en Estados Unidos como en México, pues el youtuber no perdió la oportunidad recordar las polémicas declaraciones los hermanos Martínez.

“¿Si hay diferencia o no entre los diferentes lugares de la República Mexicana? ¿En qué sentido?”, cuestionó el creador de contenido.

Así posaron en su videoclip. (Instagram: @yahritzaysuesencia)

“Aquí la quesadilla no tiene queso, eso no lo entiendo, la verdad. Lleva ‘quesa’ en el nombre, debe llevar queso. Me trajeron una quesadilla y me dijeron: ‘Es una quesadilla con queso’, no...” comentó el vocalista Adelaido “Payo” Solís.

Te puede interesar: “¡Para el más delicado de tu familia!”: panadería lanza conchas inspiradas en Yahritza y Su Esencia

“¿Qué es lo que comes tú allá? ¿Puro chiken? o a ti sí te gusta la comida mexicana?”, continuó el Dios del Internet.

Los integrantes de la agrupación no consiguieron contener sus carcajadas, pero evitaron entrar en controversia, así que terminaron hablando sobre los antojitos mexicanos que han tenido la oportunidad de comer en sus visitas a diferentes estados del país.

Te puede interesar: Christian Nodal se burló de la polémica protagonizada por Yahritza y su Esencia

“¿Cómo se llamaba lo que comíamos, Carlos. Pambazo”, continuó Payo Solís, pero el Escorpión Dorado insistió: “Esos están medio culer*s”.

La banda lanzó una canción en colaboración con los hermanos Martínez Crédito: YT/PelucheEn ElEstuche

Todos se quedaron callados y el youtuber mexicano les reclamó: “Ay si, ahorita les conviene decir que todo está bien”.

Entre risas, los músicos y cantantes reconocieron que lo que más les ha gustado de la comida mexicana es la salsa. Cabe mencionar que algunos integrantes de Grupo Frontera nacieron en Estados Unidos pero tienen ascendencia mexicana.

“Es un rollo muy cabrón que la gente no ubica que hay un chingo de mexico-americanos que nunca habían llegado a México. Que sean morenos y bigotones no quiere decir que sepan hablar ni siquiera español”, comentó el Escorpión Dorado.

Fue bajo este contexto que Payo Solís (oriundo de McAllen, Texas), contó que sus papás siempre lo mantuvieron cercano a la cultura mexicana, incluso, solían visitar con frecuencia Nuevo León.

Los hermanos siguen vendiendo boletos en México pese a sus controversiales declaraciones. (Instagram: @yahritzaysuesencia)

“No somos ni de aquí ni de allá, somos tex-mex”. “Nosotros si somos muy mexicanos”, reconocieron otros integrantes también nacidos en Estados Unidos pero que han vivido en México.

“No se sienten gringos pero tampoco se sienten 100 por ciento mexicanos. No está mal. Se hizo una nueva cultura que tiene su propia comida, su propia música, su propia farándula, todo”, reflexionó El Escorpión.

¿Qué dijeron los hermanos Martínez sobre la comida mexicana?

Fue durante una conferencia de prensa que ofrecieron en México donde hablaron sobre su experiencia con platillos mexicanos:

“Yo he estado aquí (México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más la comida de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sabor que sí pica y sabe bueno”, comentó Armando Martínez ante diversos medios.

Los integrantes de la agrupación fueron duramente criticados en redes sociales por estos comentarios Crédito: (TikTok/@orlinjimenezgarcia)

“Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nada más como alas que no tengan chile, no me gusta nada de eso (...) También quiero decir que aquí la soda esta como... no sé si tiene menos azúcar o gas”, agregó Jairo.

“Si me gusta (México), pero no me gusta cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas, los policías y todo, pero sí me gusta aquí, está bonito”, dijo Yahritza.