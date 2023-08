Marlon exige, frente a Wendy Guevara, una disculpa pública de Paola Suárez por ‘difamación’: “Voy a defenderme”

(YouTube: @marloncolmenarez // Instagram: @paolitasuare28)

La participación estelar de Wendy Guevara en la primera temporada de La Casa de los Famosos México no sólo derivó en fama y fortuna, también ocasionó algunos daños colaterales. Y es que durante los dos meses y medio (tiempo que duró el reality show de Televisa) que la creadora de contenido estuvo aislada en una casa junto a varias personalidades, sus seres queridos se pelearon entre sí por supuestos malentendidos.

Entre dimes y diretes, Evelin y Paola Suárez (dos amigas de la influencer) habrían terminado por dañar la imagen de Marlon Colmenarez, según aseguró el propio modelo venezolano en una transmisión en vivo que realizó en su canal de YouTube junto a la ganadora de LCDLFM. Y es que considera que se tergiversaron algunas de sus acciones y declaraciones por “culpa” de las amigas de Wendy.

Esto habría ocurrido con sus supuesta falta de apoyo a la influencer mientras estaba en aislamiento, pues nunca se le vio afuera lanzándole porras, o la vez que entró a visitarla en lugar de sus padres. Fue bajo este contexto que exigió una disculpa pública a las amigas de Wendy Guevara que supuestamente lo difamaron para poder perdonarlas.

“Yo estoy dispuesto, porque ya habíamos hablado de esto antes de comenzar el video, le dije: ‘Chiquis, yo estoy dispuesto, yo no quiero problemas con nadie, no me gustan los problemas, pero primero quiero que me pida una disculpa y que sea pública y que más nunca en la vida hablen mal de mí y si después de hoy si vuelven a hablar de mí o lo que sea, yo me voy con todo”, dijo.

“Voy a defenderme, voy voy a aclarar, yo voy a decir las cosas porque ya se acabó, no me dejo más. ¿Y por qué pedí que saliera la chiquis para poder hablar? Es porque yo necesitaba pedirle permiso a ella, porque no puedo hablar de nadie que ella conozca, de su gente, sin pedirle permiso”, agregó.

¿Cómo reaccionó Wendy Guevara?

La influencer guanajuatense se encontraba en el lugar y escuchó con atención todo lo que tenía que decir su amigo, con quien ha sido relacionada sentimentalmente en los últimos meses. Para sorpresa de muchos, decidió no tomar partido por nadie y aseguró que también escuchará la versión de sus amigas antes de tomar cartas en el asunto.

Asimismo, dijo que su única intención es que todas las personas de su alrededor se lleven bien y puedan convivir sanamente, en especial, porque los tiene considerados para participar en su nuevo reality show: Perdida pero famosa.

¿Qué pruebas mostró Marlon Colmenarez?

El modelo aseguró que la producción de LCDLFM se acercó para invitarlo a entrar al reality show y después de mucha insistencia terminó aceptando entrar. Y es que no quería hacerlo por todas las críticas negativas que ha recibido a través de redes sociales, pues ha sido tachado de colgado y aprovechado.

“Después de todo eso ustedes pensaban que yo me iba a parar afuera con toda esa gente ahí, me daba miedo que me dijeran algo o que me fuera a pelear con alguien. Sin embargo, yo fui seis veces a La Casa de los Famosos porque yo era el contacto de emergencia de Wendy. Una vez viaje dos horas de ida, dos horas de vuelta, por un fijador de cabello”, contó.

Respecto a su supuesta negativa de visitar a Wendy (declaraciones de Paola Suárez), Marlon reprodujo un audio donde demostró que nunca dijo que no quería ir, sino que no podía porque estaba ocupado con su mudanza.