Paola Suárez no irá a fiesta de Wendy Guevara en León y llamó “hipócritas” a los invitados

La fiesta del próximo sábado tendrá grandes ausencias, entre ellas la mejor amiga de Wendy, Paola Foto: Instagram: paolitasuarez28

Desde que Wendy Guevara salió victoriosa de La Casa de los Famosos no ha podido reunirse con una de sus mejores amigas, Paola Suárez.

Te puede interesar: Paola Suárez defendió a Wendy Guevara por la fiesta de Galilea Montijo: “Sí sentí feo”

Hace algunos días, Paola, integrante de Las Perdidas, anunció emocionada que estaba invitada la fiesta que estaba organizando Galilea Montijo en su casa para celebrar el final del reality.

Lamentablemente, y por un malentendido, Paola reveló poco antes del evento que, a pesar de haber sido considerada en primer lugar, jamás le mandaron la ubicación del sitio.

Te puede interesar: ¿Se acabaron Las Perdidas? Paola Suárez no fue invitada a la fiesta de Galilea Montijo; Wendy Guevara tampoco intervino

Sus esperanzas de celebrar en grande el triunfo de la amiga con la que saltó a la fama volvieron cuando se anunció una segunda fiesta en honor a la ganadora de 4 millones de pesos, pero en su natal León, Guanajuato.

No obstante, la misma Paola informó que no asistirá, y además explotó contra los organizadores y algunos de los invitados al evento de Wendy Guevara.

La poderosa razón del descontento de Paola Suárez con la organización de la fiesta de Wendy

En una transmisión en vivo de su canal de YouTube, Paola rompió el silencio y confirmó que no asistirá a al fiesta del próximo sábado, esto porque, lamentablemente tiene una situación con su agenda laboral.

Te puede interesar: Wendy Guevara asegura que Paola Suárez sí conocía la ubicación de la fiesta de Galilea: ¿Es el fin de su amistad?

Explicó que Randall, amigo de ambas influencers, fue quien la invitó, pero debido a que tiene un evento de trabajo que no puede cancelar por cuestiones de contrato, tuvo que declinar la invitación. Asimismo, comentó que posiblemente Kimberly tampoco pueda ir.

La influencer tiene una opinión clara sobre el evento del próximo sábado Crédito: Youtube/paolitasuarez9966

Pero esto no fue lo que originó el descontento de la originaria de Guanajuato, pues también reveló que, en un principio, Magda, quien es también del grupo de amigas, informó que tenía 5 invitaciones e ilusionó a gran parte del “clan”.

No obstante, unos días después, la misma Magda tuvo que informarles que la organización le negó estas invitaciones, por lo que tuvo que cancelarle a gran parte del grupo de amigos y amigas cercanas de Wendy Guevara. Esta situación no le gustó nada a Paola.

Paola llamó hipócritas a quienes vayan por esta razón

Cabe mencionar, que a esta fiesta están invitadas muchas celebridades, entre las que se encuentran Paty Cantú, Lucero, Mijares e integrantes de La Casa de los Famosos.

Paola Suárez confirma ingreso a La Casa de los Famosos por toda una semana (Foto: Instagram/@paolitasuarez28)

Admitió que no sabe quién está organizando la fiesta de Wendy Guevara ni quien haya sido la persona que negó las invitaciones a Magda, pero prometió obtener la información. Asimismo, llamó hipócritas a los asistentes de la fiesta, aclarando que no se refería ni a la familia de la ganadora ni a sus amigas cercanas:

“Sí me da coraje por la acción que están haciendo (...) pero va a ser una fiesta que va a ir pura gente hipócrita (...) La familia de Wendy y las amigas que somos de aquí de León somos una cosa, pero la gente que va a llegar de otros lados viene nada más para tener vistas, para salir en foco, para aprovecharse de la situación que está viviendo ahorita Wendy”.

Del mismo modo, dio un consejo a los organizadores de la fiesta, diciéndoles que no deberían de olvidarse de las amistades reales y de toda la vida de su amiga, quienes estuvieron con ella mucho antes de la fama.

“No por quedar bien con el medio artístico para invitar a sultanita y a fulanita para que la fiesta se vea wow... créanme que eso no es lo de Wendy (...) “Se me hace muy mala onda lo que le están haciendo a Magda, si yo fuera Magda yo no voy, eh, yo sí les digo ‘chin* a su madre, quédense con su pinch* fiesta’, yo si fuera Magda, pero Magda no tiene los huev*s que yo tengo”, arremetió Paola Suárez.