Wendy Guevara pagó mucho dinero a Marlon para poder conocerlo; así lo confirmó Paola Suárez | VIDEO

Amigas de Wendy Guevara reprobaron visita de Marlon (capturas de pantalla)

Wendy Guevara es una de las favoritas para ganar La Casa de los Famosos México, sin embargo, la reciente visita de Marlon Colmenarez a la integrante de Las Perdidas causó una gran controversia. Y es que, a lo largo del show, la influencer ha denotado el cariño que le tiene al venezolano, además de que le había pedido en repetidas ocasiones que la apoye a las afueras de la residencia.

Te puede interesar: Team Infierno explota contra Apio Quijano tras abandonar La Casa de los Famosos: “Se llevó hasta el papel de baño”

Aunque el público consideraba que ambos eran novios o, al menos mantenían un romance, debido a la forma en que la youtuber habla de él, durante una gala reciente, Marlon aseguró que únicamente son amigos entrañables.

Además, la confusión entre los televidentes aumentó cuando la producción del programa le permitió a Marlon ingresar a La Casa y éste llenó a Wendy de palabras como: “Te amo” y le dio un ramo de rosas.

Paola Suárez habla sobre la visita de Marlon

Pese a que todo podría parecer miel sobre hojuelas, la reputación que tiene Marlon en redes sociales no es nada buena, ya que los fans más antaños de Wendy Guevara suelen tachar al joven de aprovechado.

(Captura de pantalla/Facebook Marlon Colmenarez)

En este sentido y, con motivo de aclarar los rumores alrededor de esta relación que supuestamente no es relación, Paola Suárez -una de las integrantes de Las Perdidas- dio su punto de vista durante una entrevista para De primera mano.

Te puede interesar: Marlon visita a Wendy Guevara en “La Casa de los Famosos” y lanza contundente mensaje a Nicola Porcella

“A mí no me gustó que haya entrado después, porque yo dije: Wendy se va a mover. Entonces gracias a Dios no se movió. Sabemos que es su debilidad”, comentó.

Respecto a que Marlon negó estar enamorado de Wendy, Paolita apuntó de forma contundente: “Wendy siempre ha dicho que no son pareja, él también lo ha dicho, pero se ve el amor que derrama Wendy por Marlon. Según esto así se llevan ellos“.

Te puede interesar: Niurka Marcos minimizó a Wendy Guevara: “Hay muchas como ella”

Paola explicó que, durante el tiempo que ha conocido a Wendy y Marlon, sólo han salido los tres en pocas ocasiones y ahondó en que nunca se percató que ambos tuvieran una interacción romántica.

Paola Suárez lo confirma (Credito:Youtube@Imagen Entretenimiento)

Wendy le pagó a Marlon por conocerlo

Durante la entrevista, Paolita confesó que Wendy conoció a Marlon en un club, donde el modelo hacía bailes eróticos.

Ahí, la integrante de La Casa de los Famosos México le pagó aproximadamente 10 mil pesos a Marlon para poder sentarse junto a él.

“Son como prostituos (Marlon), se le puede decir. No tienen por qué ofenderse, es un trabajo que se respeta (...) el trabajo de él era muy respetable, de sentarse. Ya depende de ti”, destacó.