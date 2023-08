¿Quién es Reyes Rodríguez, magistrado que sancionó a AMLO por Xóchitl Gálvez y que acusan es exasesor de Felipe Calderón?

Para el presidente era muy obvio que las denuncias en su contra procederían de forma rápida y sin trabas. Foto: Twitter/@agendaromano

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su inconformidad con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al asegurar que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón está detrás de la maniobra de Xóchitl Gálvez sobre violencia política de género.

Te puede interesar: Gobernadores de la 4T arremetieron contra el TEPJF por sancionar a AMLO

Durante su conferencia matutina de este viernes 18 de agosto de 2023, reiteró que le exigieron no hablar más de la senadora panista y eliminar dos videos en los que la menciona directamente. Sin embargo, desde que se dio a conocer la decisión del órgano electoral, el tabasqueño mostró su desacuerdo y alegó que en ningún momento se lanzó contra la panista.

“Y por eso, como di a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas dos conferencias”, comentó tajantemente.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez está decepcionada de Sheinbaum por ataques de AMLO: “Yo la defendí de Fox”

“Me acusan de violencia política de género porque supuestamente yo dije que fue elegida ´por un grupo de hombres que la han impuesto´, fíjense la perversidad de acomodar esto, cuando dije: No es como en el flanco derecho que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, etcétera, y los medios ya eligieron a… eso no puedo mencionar, eso ya está resuelto, eso fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, hay cargada y no se han dado cuenta porque son predecibles y obvios”, agregó.

Acusa AMLO a magistrado excoordinador de asesores de Calderón por sanciones por violencia política de género contra Xóchitl Gálvez

¿Quién es el magistrado que apoyó a Xóchitl?

Dentro de la mañanera, reiteró que está muy enojado con la resolución del Tribunal Electoral, pero que como buen seguidor de la ley acatará todo lo que le pidieron. No sin antes asegurar que todo se trató de una maniobra de Reyes Rodríguez Mondragón, miembro del TE y, en su momento, coordinador de asesores de Felipe Calderón.

Te puede interesar: La fascinante historia de “Claudia Ávila Camacho” y “Xóchitl Andreu Almazán”

Desde su perspectiva, la relación que tiene con uno de sus más grandes detractores fue la causa principal por la que fue sancionado, pues insiste en que jamás ha atacado a Gálvez Ruiz y mucho menos puesto en duda su capacidad.

Pero, ¿quién es Reyes Rodríguez? Este magistrado cuenta con una amplia trayectoria trabajando para los gobiernos considerados tradicionales, por lo que el presidente Obrador considera que es alguien que solo quiere perjudicarlo.

El magistrado cuenta con una amplia trayectoria trabajando en puestos gubernamentales. Foto: Instagram/@reyesrdzm

Es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y actualmente se desempeña como el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que sancionó a Andrés Manuel López Obrador por mencionar a Xóchitl Gálvez en sus conferencias.

Desde el año 2000, Rodríguez obtuvo el cargo de asesor dentro de la Coordinación de Asesores de la Oficina Mayor en la Secretaría de Gobernación dentro de la administración de Ernesto Zedillo. Para el sexenio de Vicente Fox, participó como asesor de la Unidad de Análisis de la Coordinación de Comunicación Social.

Ya de abril a noviembre del 2010, Rodríguez Mondragón fue nombrado director general adjunto de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, institución que era liderada por Fernando Gómez-Mont Ureta, tío de la exconductora de espectáculos Inés Gómez-Mont.

Sus precedentes con partidos panistas lo habrían hecho inclinarse por darle la razón a Xóchitl Gálvez, asegura AMLO. Foto: Instagram/@reyesrdzm

Para 2011, se dijo que había sido elegido como el coordinador de asesores del presidente Felipe Calderón, no obstante, en realidad dirigía a los asesores del secretario particular Roberto Gil Zuarth.

Debido a sus antecedentes, para el mandatario tabasqueño es muy lógico que la denuncia de Xóchitl Gálvez en su contra procedió de forma exitosa pues tiene importantes conexiones con los gobiernos pasados.