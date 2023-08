Ebrard enfrentó a hombre que borró barda con su imagen para pintar una de Sheinbaum

Marcelo denunció sabotaje a una barda que lo apoyaba Captura: Twitter/m_ebrard

En sus redes sociales, Marcelo Ebrard evidenció a través de un video a un hombre que borraba con pintura su nombre de una barda. El excanciller se encontraba saliendo de las oficinas del INE cuando descubrió al sujeto y lo enfrentó.

El político subió el video a Twitter y escribió: “Salí del INE y que me encuentro a quienes se encargan de despintar cualquier apoyo en mi favor, qué necesidad. Están muy desesperados por lo que veo”.

En el video se puede ver cómo el aspirante a presidente de la República se acerca al sujeto y lo encara diciéndole: ”Oye, ¿por qué estás pintando mi barda?”. El hombre hace caso omiso y continúa con su trabajo. Una mujer que se presenta como una civil apoya a Marcelo diciendo:

“Ahí están las evidencias de la guerra sucia que hacen contra Marcelo Ebrard, es la guerra sucia. Sus bardas están pintadas. Ustedes son trabajadores. Yo soy una persona civil que me doy cuenta”. Aparentemente, la propaganda que estaban pintando encima de la propaganda del político era en apoyo a Claudia Sheinbaum.

Tras el enfrentamiento, el trabajador que pintaba la leyenda #EsClaudia se escudó: “Yo la verdad, yo ni voto”.

El excanciller evidenció la acción con un video en redes sociales Crédito: Twitter/m_ebrard

Al video reaccionaron seguidores del aspirante, quienes manifestaron descontento y secundaron sus palabras. El vídeo fue subido en el marco de la reciente visita de Marcelo a las oficinas del INE para pagar una multa de más de 10 mil pesos.

“Podrán borrar una pared pero no la opinión del pueblo. Vamos para adelante, amigo Marcelo”, “No pueden borrar el cariño que sentimos millones de mexicanos por ti”, y “¿No les dará vergüenza su notoria desesperación?” fueron algunos de los comentarios a favor de Marcelo.

No obstante, también algunos internautas cuestionaron acerca de la legalidad de la propaganda, además de afirmar que la supuesta civil que aparece en el video fue pagada, acusando al video de montaje: “Oye pero tus bardas también son ilegales”, “No son tus bardas. En ningún país civilizado pintan bardas para campañas electorales”, “Montado tu teatro”.

Marcelo Ebrard pagó su multa al Instituto Nacional Electoral (INE)

Recientemente, Marcelo Ebrard anunció que estaba dispuesto a pagar los más de 10 mil pesos de multa al INE tras presentar su Plan A.N.G.E.L, modelo enfocado en la seguridad que piensa echar para adelante si resulta ganador en las próximas elecciones del 2024.

Marcelo Ebrard pagó una multa al INE de más de 10 mil pesos mexicanos EFE/Isaac Esquivel

El Instituto Nacional Electoral consideró que estas acciones fueron ilegales, debido a que todavía no llega la fecha de inicio de campañas electorales en México. El monto exacto de la deuda que pagó fue de 10 mil 374 pesos mexicanos.

Rodeado de simpatizantes, el excanciller manifestó que seguirá diciendo lo que piensa, pues para él es la forma más correcta de dirigirse a los mexicanos: comunicando las propuestas y lo que está dispuesto a hacer si se convierte en presidente del país.

“Vine hoy a cubrir esa suma. Voy a seguir compartiendo con el pueblo qué pensamos, no nos van a callar. Un derecho de ustedes estar informados de cada gente, qué cosa es lo que propone. Entonces vine a cubrir esa multa y a decir con todo respeto al Instituto Nacional Electoral que vamos a seguir manifestando nuestras ideas y que, desde luego, no puede haber otra vía para ganar la encuesta que no sea pensar y compartir con el pueblo lo que pensamos cada quien”, dijo el político.

Marcelo Ebrard Casaubón prometió el México “más seguro de la historia” con su Plan A. N. G. E. L, mismo que consiste en aplicación de inteligencia artificial (tan popular en los últimos años) para la construcción de bases de datos, cámaras con tecnología de punta para reconocimiento facial e incluso drones capaces de seguir delincuentes.