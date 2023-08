Alfredo Adame dijo descender de la nobleza alemana: “No soy cualquier naco”

Alfredo Adame contó los orígenes de su familia (Alfredo Adame)

Fiel a su estilo, Alfredo Adame ha vuelto a dar de qué hablar, y esta vez por una desconocida anécdota familiar en la que el actor reveló que proviene de la nobleza alemana.

Fue durante una entrevista para el programa de YouTube Tirando bola, que conduce el comediante Franco Escamilla, donde el también conductor de televisión compartió aspectos de su origen familiar.

“¿Dónde y cuándo nació Alfredo Adame?”, fue la pregunta del standupero para romper el hielo, a lo que el intérprete reveló que su mamá vivió en un castillo durante su infancia.

“Yo nací en Guadalajara, Jalisco, el 10 de junio de 1958. Mi papá, José Fernando Adame Elías, mi mamá Von Knoop, alemana, de Bitz Baden, Alemania”, contestó Alfredo.

Para profundizar en su ascendencia, Adame mencionó que “eran dos familias nobles alemanas, mi abuelo y mi abuela, eran nobles. Te voy a decir una cosa, no creas que soy cualquier naco: mi mamá vivía en un castillo afuera de Bitz Baden, Alemania, un castillo enorme”.

El polémico conductor está distanciado de sus hijos (Foto: Infobae México/Instagram @sebas_gaymer13)

Además señaló que su madre, cuando pequeña, era auxiliada por tres empleadas para cada una de sus necesidades. “Mi mamá tenía tres nanas; mi otra tía, tres nanas, y mi otra tía: una que la bañaba, vestía y peinaba; otra que andaba todo el día con ella; y otra que era de ‘Ve, tráeme’, todo ese rollo”, recordó.

Aunado a ello, contó que su abuelo materno fue un hombre de guerra. “Fue industrial y todo ese rollo, era dueño de cuadras de caballos. La familia de mi mamá era dueña de un coñac, eran dueños de cuadras de caballos”, profundizó.

“Mi abuelo era militar. A los 19 años fue el general más joven en la Primera guerra mundial, atrapó además a 300 enemigos él y un escuadrón que traía, le dieron la Cruz gamada, a los 19 años lo nombraron el general más joven del ejercito alemán”, añadió durante su partida de billar con el comediante.

Adame añadió que su abuelo participó activamente en la Segunda guerra mundial. “Era general y estuvo involucrado en la Operación Valquiria. Entonces, mi abuelo, hábilmente, cuando estaba empezando la guerra, mandó a mi abuela y a mis tías y a mi mamá a Our Lady of The Lake, un internado para señoritas fresas ahí en San Antonio, Texas”, narró.

El actor narró que su familia proviene de la nobleza Crédito: YT/ Franco Escamilla

“Y luego mi abuelo, cuando vino todo lo de la Operación Valquiria, empezaron a fusilar gente y todo el rollo, y mi abuelo se tuvo que pelar de Alemania, y se vino a Nueva Rosita, Coahuila y Muzquiz, ahí compró un rancho, casi 14 mil hectáreas, ‘El Infante’ se llama todavía”.

“Cuando perdieron la guerra, los alemanes ricos los guardaron en sus casas en México, en San Ángel. Y a los alemanes jodidones los mandaron a Perote, Veracruz, ahí estaba una cárcel donde los confinaron y a los japoneses también, no me acuerdo en qué otro lado”, destacó.

Además, el polémico conductor se refirió a otros integrantes de su familia: “Mi hermano el grande se casa con una hija de un abogado muy prominente, dueño de hoteles y todo este rollo, y luego mis sobrinos estudian para abogados en Estados Unidos, ya sabes, en universidades muy acá”.

El polémico actor contó que no entró a LCDLF porque los demás participantes "le tuvieron miedo" (Foto: ViX)

Alfredo Adame volvió a referirse a su abuelo y reveló que fue considerado un espía buscado por Estados Unidos. “Haciendo una búsqueda del árbol genealógico y todo, resulta que para el FBI mi abuelo era espía alemán; mi abuelo criaba ganado en Nueva Rosita, Coahuila, y llevaba 3 mil cabezas de ganado a la frontera, ahí las vendía, vacas y toros, pensaban que era espía”.

La anécdota del actor provocó que los internautas se mofaran de él y algunos incluso lo compararon con Martha Higareda, quien en los últimos meses dio de qué hablar por sus “fantasiosas” aventuras.