Sofía se burla de la cantidad de votos en La Casa de los Famosos: “Ojalá votaran así por el país”

Imágenes: Televisa / ViX.

La Casa de los Famosos México ha llegado a su final, pero las polémicas continúan. Sofía Rivera Torres, segunda eliminada del reality show, compartió un polémico mensaje y llamado a todos aquellos que hicieron que Televisa recibiera más de 40 millones de votos como reportó Galilea Montijo en la última gala del reality show.

Te puede interesar: Ferka, Jorge, Sofía y Raquel con Infobae: quién es su favorito para ganar La Casa de los Famosos México

A través de Twitter (X), la ex habitante y esposa de Eduardo Videgaray escribió el siguiente texto: “¿Más de 30 millones de votos? Ya ni en las elecciones presidenciales “, mensaje que fue colocado al principio de la última gala, pues antes de las 10:20 p.m. se sumaron 10 millones más.

La estrella fue la segunda eliminada del show (Instagram/@sofiatorresrivera)

Tras ser cuestionada sobre si estaba burlándose de un proyecto del cual ella fue parte, la polémica famosa aseguró que muchos no habían entendido y que su comedia estaba lejos de ser entendida por algunos de los miles de detractores que tiene en redes sociales.

¿A qué realmente se refiera Sofía Rivera con su polémico mensaje?

Un detractor de la famosa contestó su publicación: “Te burlas pero eres parte del circo. Y peor… estás de relleno”, pero Sofía Rivera se defendió: “Me rio de que ojalá los ciudadanos así votaran por su país. No entendiste güey. Si nos comprometieron así con nuestro país ya seríamos primer mundo”, expresó la famosa.

Así se defendió la ex participante (Foto: Twitter)

Internautas han tomado de forma dividida los comentarios emitidos por la ex habitante, pues algunos aseguran que tiene razón mientras que otros la han señalado de “ardida” por no haber tenido un mejor rendimiento en la producción de Televisa y haber quedado en la segunda semana, algo que muchos no esperaban pues de primer instancia fue parte del Team Infierno.

18.2 millones de votos para Wendy Guevara

El pre-show dio inicio a las 19:30, momento en el cual se activaron oficialmente las votaciones para determinar quién sería el beneficiario del premio de 4 millones de pesos. Cecilia Galiano y Mauricio Garza mencionaron que ya contaban con 28 millones de votos de la audiencia, aunque se proyectaba alcanzar cerca de 40 millones.

Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de La Casa de Los Famosos. (@LaCasaFamososMx)

Tras el cierre de las votaciones, Sergio Mayer quedó en la cuarta posición al tener el número más bajo de votos. Desde el comienzo del show, se contabilizaron más de 160 millones de votos, según comentó Galilea Montijo.

Te puede interesar: Laura Bozzo presume baile sensual con Nicola Porcella, pero EXIGE que no los comparen

Fue Galilea quien comunicó que el triunfador recibió 18.2 millones de votos, acumulados desde la presentación de los finalistas. En total, la última semana del show vio más de 40 millones de votaciones por parte de los seguidores. Así, se reveló que Wendy Guevara se consagró como la gran campeona y Nicola Porcella se posicionó en el segundo puesto.