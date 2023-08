Taylor Swift en México: cuál es la posible lista de canciones para el Foro Sol

Foto: Reuters/@ForoSolOficial.

Los conciertos de Taylor Swift en México de The Eras Tour ya están cerca, por lo que sus fans están a la expectativa de cualquier detalle sobre los eventos. Aunque la cantante no ha revelado qué canciones interpretará en el Foro Sol de la Ciudad de México, en internet ya circula una supuesta lista de los temas.

Es importante mencionar que esta lista no es oficial, simplemente se construyó a partir de los temas que ha cantado en los shows de otros países; sin embargo, también ha sido difundida por perfiles en redes sociales que están completamente dedicados a los swifties —como se autonombran los admiradores de la cantante estadounidense —, por lo que podrían coincidir.

También es importante tomar en cuenta que la ganadora de varios Grammys podría modificar algún aspecto de su show para darles una sorpresa a los fans.

Estas son las canciones que Taylor Swift podría cantar en sus shows del Foro Sol, todas están divididas por era:

Lover:

-Miss Americana & The Heartbreak Prince

-Cruel Summer

-The Man

-You Need to Calm Down

-The Archer

Fearless

-Fearless

-You Belong With Me

-Love Story

Evermore

-’tis the damn season

-Willow

-Marjorie

-Champagne Problems

-Tolerate it

Reputation

-...Ready For It?

-Delicate

-Don’t Blame Me

-Look What You Made Me Do

Speak Now

-Enchanted

-Long live

Red

-22

-We Are Never Getting Back Together

-I Knew You Were Trouble

-All Too Well (versión de 10 minutos)

Folklore

-Invisible String

-Betty

-The Last Great American Dynasty

-August

-Illicit Affairs

-My Tears Riochet

-Cardigan

1989

-Style

-Blank Space

-Shake It Off

-Wildest Dreams

-Bad Blood

Midnigths

-Lavender Haze

-Anti-Hero

-Midnigt Rain

-Vigilante Shit

-Bejeweled

-Mastermind

-Karma

De igual forma, hay rumores sobre la probabilidad de que Taylor Swift interprete algunas canciones sorpresa de cualquiera de sus álbumes.

Dónde será el After Party de Taylor Swift

Esta es la primera vez en que la cantante estadounidense se presente en tierra azteca, por lo que la empresa Fandom Fest organizó una fiesta temática para después del concierto, en total, habrá cuatro celebraciones en las que se podrán reunir los admiradores de Taylor Swift.

Estas fiestas se llevarán a cabo a partir del 24 hasta el 17 de agosto del año 2023, después de que los conciertos de Taylor en el Foro Sol hayan finalizado. Los eventos tienen las 3 de la mañana como horario de cierre, por lo que los fans tendrán muy buen tiempo para enfiestar tras los espectáculos de la gira The Eras Tour.

Los cuatro eventos se llevarán a cabo en La Piedad Live Music, sitio ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 585, colonia Nápoles. El 24, 25, 26 y 27 de agosto. El horario es de las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, y el precio en preventa es de 300 pesos mexicanos; es importante detallar que las fiestas únicamente son para mayores de edad.

Advierten por posible fraude en los boletos de los conciertos para Taylor Swift

De acuerdo con una supuesta fuente cercana a la empresa organizadora, es probable que muchas personas tengan dificultades para ingresar al Foro Sol, pues sus entradas podrían haber sido usadas o incluso podrían ser falsas.

Aunque hubo verificación de fans por parte de Ticketmaster, los boletos VIP podrían correr riesgo, se trata de las entradas que se vendieron en forma de paquete, con un adicional de mercancía y regalos que supuestamente serán entregados el día del evento, además de un boleto conmemorativo con el mismo nombre, ya que la entrada verdadera y la de recuerdo son idénticas, mucha gente podría revender el obsequio.

“Ahí radica el problema. Si los fans no se ponen listos les verán la cara. Muchos de los que han comprado el boleto aseguran que se está utilizando la réplica del boleto válido para revenderlo de nuevo. Cabe señalar que es fácil hacerlo, ya que son prácticamente idénticos. El material de impresión, la imagen, los sellos, los códigos de barras. La única diferencia son los valores”, aseguró la fuente cercana a la revista TV Notas.