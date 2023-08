Lo que se sabe de Milagros, la mujer apuñalada en León

Milagros fue aseinada en calles de León (Foto: Twitter @ImDanielaLuna98/@MrElDiablo8)

Una mujer murió apuñalada este jueves en calles de León, Guanajuato. El ataque que causó su muerte quedó registrado en un video que causó gran indignación social.

Horas después del feminicidio, la identidad de la víctima fue revelada. Se trata de Milagros Montserrat Meza de la Rosa, una mujer que este día cumplió 40 años.

Milagros salió a trabajar la mañana de este 10 de agosto. La mujer sólo trabajaría un rato, porque tenía planes de reunirse después con su familia para celebrar su cumpleaños.

Sin embargo, fue interceptada en el camino hacia el supermercado en el que trabajaba como cajera. El hombre que la interceptó y apuñaló hasta el momento no ha sido identificado.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que Milagros fue apuñalada (Capturas: TW @MrElDiablo8)

En las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia se puede ver que Milagros comenzó a caminar rápidamente, cerca de las 6:30 horas, al notar que el sujeto la estaba siguiendo.

La mujer pensó que era un asalto y le aseguró a su agresor que no tenía nada que entregarle. En un intento por evitar que le hiciera daño mencionó: “¿Qué te doy? no tengo nada, te lo juro que no tengo nada.”

El forcejeo terminó cuando el asesino la apuñaló varias veces y huyó. Milagros se cubrió la herida con la mano y pese a la gravedad de la lesión, caminó mientras sangraba.

Medios locales reportaron que aproximadamente a las 7:00 horas, cuerpos de emergencia arribaron hasta el lugar en que la víctima fue apuñalada. Paramédicos confirmaron que Milagros había muerto.

Milagros fue víctima de un ataque directo (Foto: Facebook/Servi Mujer)

Contrario a lo que se especuló en un inicio, la mujer no fue asesinada por oponer resistencia a un robo, sino que se trató de un ataque directo.

Autoridades piden ayuda para localizar a hombre que apuñaló a Milagros

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana (SSPC) de León informó que trabaja en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer el feminicidio de Milagros y llevar al responsable ante la justicia. Con el objetivo de agilizar el proceso, exhortó a la ciudadanía a compartir cualquier dato que pueda ser útil para identifcar y localizar al feminicida.

“Todos estamos indignados. No hay palabras que definan el sentimiento. La búsqueda no para y seguirá hasta que sea capturado. Si sabes dónde está o tienes datos que nos hagan detenerlo más rápido, es momento de hablar”, sostuvo la secretaría.

Junto al aviso, la SSPC compartió imágenes del agresor: un hombre de complexión media, con cabello oscuro, vestido con una camisa verda fluorescente y pantalón de mezclilla.

SSPC pidió ayuda para localizar al asesino de Milagros (Foto: X/@diegosinhue)

En un encuentro con la prensa Mario Bravo, titular de la SSPC de León, insisitió en pedir a la ciudadanía que aporte información para localizar al sujeto.

“Si nos ayuda la ciudadanía con mayor información que ellos mismo identifiquen si es su vecino, pues por qué no decirlo ¿no? Si es amigo de alguna persona que lo reconoce, que nos avise porque es importante también, aquí es donde realmente necesitamos que la ciudadanía nos ayude y trabaje junto con la secretaría”, señaló.

En términos similares se expresó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanjuato, quien aseguró que no habrá impunidad y exhortó a la FGE a detener al culpable. Sin embargo, pidió también a la población su apoyo.

“Le pido a la sociedad que nos brinde cualquier información que ayude a su localización lo antes posible. Mi solidaridad y apoyo a su familia”, expuso a través de su cuenta en X, @diegosinhue.

En redes sociales la foto del feminicida de Milagros ha sido compartida cientos de veces, algunas personas incluso han ofrecido dinero a cambio de información sobre el culpable.