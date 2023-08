Fiscalía busca a feminicida de Milagros, mujer asesinada a apuñaladas en las calles de León, Guanajuato

(Twitter/@Seguridad_Leon/@FGEGUANAJUATO)

La mañana del 10 de agosto, Milagros Monserrat Meza fue asesinada con un arma blanca en las calles de la colonia Granada, en el municipio de León, Guanajuato. El atroz ataque quedó grabado por las cámaras de videovigilancia colocadas en la calle Lago de Zumpango.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, la mujer se dirigía a su trabajo en una sucursal de Walmart cuando fue interceptada y agredida por un sujeto de identidad aún desconocida.

Luego de que el indignante suceso se difundió a través de redes sociales y medios de comunicación, distintas corporaciones de seguridad iniciaron las investigaciones correspondientes para ubicar y detener al feminicida de Milagros.

Entre los hallazgos más destacados durante las primeras indagatorias está el reconocimiento de que el ataque no fue parte de un robo ni estuvo motivado por la comisión de algún delito patrimonial, sino que fue una agresión directa.

(Facebook/Monse Meza)

A través de sus canales oficiales, la Secretaría de Seguridad de León reconoció que el feminicidio habría sido perpetrado “por aparentes rencillas personales” y que el responsable “atentó premeditadamente contra la vida” de Milagros, quien cumplía años este mismo 10 de agosto.

Los rumores sobre el posible móvil del ataque apuntaban a un robo debido a que, al ser encarada por su feminicida, Milagros trató de evitar el atentado asegurando que no tenía objetos de valor que entregar. “¿Qué te doy? no tengo nada, te lo juro que no tengo nada”, pudo escucharse en la cruenta grabación del asesinato.

“Todos estamos indignados. No hay palabras que definan el sentimiento. La búsqueda no para y seguirá hasta que sea capturado. Si sabes dónde está o tienes datos que nos hagan detenerlo más rápido, es momento de hablar”, publicó la secretaría municipal en sus redes sociales.

A las acciones para identificar al sujeto que cometió el crimen se sumó la Fiscalía General del Estado (FGE), quien compartió una imagen del agresor—extraída de las cámaras de vigilancia— con la intención de que la ciudadanía pudiera reconocerlo y denunciarlo.

En caso de localizarlo, la dependencia exhortó a no tomar ninguna acción en su contra y a contactar a las autoridades por medio al teléfono 800 368 6342, o bien, a la línea de emergencia del 911.

Milagros cumplía años el mismo día en que fue asesinada. (Facebook/Monse Meza)

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hizo un llamado a la Fiscalía para detener al feminicida de Milagros lo antes posible y sea presentado ante la justicia. “Le pido a la sociedad que nos brinde cualquier información que ayude a su localización lo antes posible. Mi solidaridad y apoyo a su familia”, escribió el mandatario estatal en sus cuentas de Facebook y Twitter.

En medios locales y redes sociales se difundieron algunos testimonios de amigos y familiares de Milagros, quienes lamentaron el feminicidio y externaron su rabia contra el agresor por habérselas “arrebatado”.

De acuerdo con las declaraciones recuperadas por Página Central, Milagros tenía planeado celebrar su cumpleaños en compañía de su familia al terminar su jornada laboral.

Ante el lamentable acontecimiento, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró en una reunión oficial que trabajadores del Ayuntamiento de León mantuvieron contacto con la familia de Milagros para brindarles el acompañamiento psicológico y legal necesario. “No podemos permitir que haya impunidad en este tipo de delitos”, sostuvo la edil.

Hasta el momento de la presente publicación, no hay información oficial que permita corroborar la identidad del feminicida de Milagros y se desconoce su paradero.