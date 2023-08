El indignante ataque a una mujer que murió apuñalada en calles de León

Mujer murió apuñalada en León (Capturas: TW @MrElDiablo8)

Una mujer fue asesinada en calles de León, Guanajuato la mañana de este jueves. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que fue apuñalada por un hombre.

En la grabación se puede ver que el sujeto estaba siguiendo a la mujer. Posiblemente ella lo notó, ya que apresuró el paso para alejarse.

Por algunos segundos quedaron fuera de alcance para la cámara pero no mucho después ambos volvieron al punto inicial. La escena muestra cómo ambos forcejearon un momento, mientras ella intentaba huir, él la sostenía con fuerza para impedirlo.

Sin posibilidad de escapar, la víctima le aseguró al agresor que no tenía nada que entregarle. En el audio se puede escuchar que le dijo: “¿Qué te doy? no tengo nada, te lo juro que no tengo nada.”

Cámaras de videovigilancia captaron el ataque contra la mujer, quien se dirigía a su trabajo

Por las palabras de la mujer parecía que se trataba de un asalto. Sin embargo, el asaltante no cesó la agresión y la apuñaló varias ocasiones, tras lo cual se alejó corriendo en dirección contraria sin llevar consigo la bolsa u otra pertenencia.

La mujer gritó y se cubrió con la mano la herida a la altura del pecho mientras sangraba. Pese a estar gravemente lastimada caminó.

Lo último que se puede ver en la grabación de cerca de dos minutos es a la víctima alejándose, dejando un rastro de sangre en el asfalto.

Lo que se sabe de Milagros, mujer apuñalada en León

Medios locales difundieron que la víctima murió poco después del brutal ataque. Fue identificada como Milagros, de 38 años de edad.

La mujer apuñalada en León fue identificada como Milagros, de 38 años (Cuartoscuro)

Milagros fue interceptada por su agresor minutos después de las 6:30 mientras caminaba hacia un supermercado en el que trabajaba como cajera.

Cerca de las 7:00 horas peritos llegaron a la zona del ataque, ubicada sobre calle Lago Zumpango esquina con Lago Chapala en la colonia Granada y comprobaron la muerte de la mujer.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León negó que el móvil del ataque fuera un asalto. Mediante un comunicado en redes sociales indicaron que “está descartado que el hecho sea derivado de un delito patrimonial, pues fue un ataque directo, por aparentes rencillas personales”.

El organismo declaró trabaja en conjunto con la Fiscalía en la investigación del caso y aclaró que el atacante no ha sido detenido, por lo que mantiene la búsqueda.

Secretaría de Seguridad de León descartó que se tratara de un asalto (Foto: Cuartoscuro)

“Colaboramos con la Fiscalía General del Estado en el esclarecimiento de este delito y que el responsable sea llevado ante la justicia”, puntualizó.

Sin embargo, habitantes de León se lanzaron en su contra por considerar que en realidad sí se trató de un asalto. Entre las respuestas estuvieron algunas como: “Fue un asalto, se ve claramente en el video, no es la única, somos varios los que vivimos aquí y hemos sido víctimas de la delincuencia”, “No cubran la falta de estrategia de seguridad, ya basta, es un fracaso” o “Cuándo van a dejar de decir que son hechos aislados o qué están relacionados con asuntos personales”.

Hasta el momento la FGE no se ha pronunciado respecto a este caso que rápidamente desató indignación entre la ciudadanía.

El ataque contra Milagros no es el único reciente que quedó registrado en video. En San Luis Potosí cámaras de videovigilancia captaron a una mujer siendo atacada con un picahielos en vía pública, la FGE no descartó que se trate de un agresor serial.

Presuntamente el sujeto es un agresor serial que utiliza este modus operandi para atacar mujeres al menos desde 2021, según reportes extraoficiales. La FGE exhortó a las víctimas a denunciar y pidió a la ciudadanía apoyo para identificarlo.