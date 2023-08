¿Yahritza cambió de look? La cantante luce irreconocible en redes sociales tras polémica con México

Los hermanos Martínez fueron abucheados en concierto de Grupo Frontera. (Instagram: @yahritzaysuesencia // TikTok: @katlamamichula)

Usuarios de redes sociales mexicanos han mantenido a Yahritza y Su Esencia entre las principales tendencias de redes sociales durante la primera quincena de agosto a consecuencia de los polémicos comentarios que los tres integrantes hicieron sobre la comida mexicana. Pero entre críticas negativas, comentarios burlescos y comparaciones, comenzaron a circular en internet unas polémicas imágenes que corresponderían a un sorprendente cambio de look de la vocalista.

Fue la usuaria de TikTok @katlamamichula quien publicó un video sobre la supuesta nueva imagen de Yahritza Martínez. En este se puede apreciar a la intérprete estadounidense de ascendencia mexicana luciendo un traje blanco con escote y unos grandes aretes circulares, además de un peinado acomodado hacia atrás y delineado negro; todos elementos que la joven no suele usar en su cotidianidad.

La imagen, aparentemente elaborada con inteligencia artificial, dejó sin palabras a varios usuarios de la plataformas. Y es que muchos hicieron a un lado sus fuertes opiniones sobre los hermanos Martínez para alagar a Yahritza por su “nuevo look”.

“Eres muy bonita”. “Es hermosa Yahritza”. “Te ves más bonita así”. “Yo creo que es pura IA o mera estrategia publicitaria para ser perdonada”. “Puro filtro”. “No es ella!!! Inteligencia Artificial”, fueron algunas reacciones.

Pero eso no fue todo, en cuanto @katlamamichula se percató que su video se hizo viral, hizo otro donde Yahritza portando un despampanante vestido beige estilo princesa con pedrería tanto en la falda como en el corset y las mangas, así como un maquillaje natural y una melena castaña.

Aunque las imágenes se viralizaron en redes sociales, Yahritza Martínez no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué dijeron los integrantes de Yahritza y su esencia?

Todo comenzó cuando los hermanos Martínez ofrecieron una conferencia de prensa en México con motivo de sus lanzamientos musicales y próximas presentaciones. Entre las preguntas que recibieron, los tres fueron cuestionados sobre qué les parecía el país donde nacieron algunos de sus familiares y sus respuestas dejaron mucho que desear.

“Si me gusta (México), pero no me gusta cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas, los policías y todo, pero sí me gusta aquí, está bonito”, declaró Yahritza.

“Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más la comida de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sabor que sí pica y sabe bueno”, comentó Armando.

“Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nada más como alas que no tengan chile, no me gusta nada de eso (...) También quiero decir que aquí la soda esta como... no sé si tiene menos azúcar o gas”, comentó Jairo.