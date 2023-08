Criticaron a Yahritza y su esencia porque no les gusta la comida mexicana

(Instagram/@yahritzaysuesencia)

Yahritza y su esencia es un grupo formado por tres adolescentes que cantan regional mexicano, aunque han sido reconocidos en eventos como los Latin AMAs, los jóvenes fueron duramente criticados tras hacer comentarios negativos sobre México.

Jairo, Yahritza y Mando nacieron en Yakima, Washington; pero su familia es mexicana, los tres hicieron comentarios que fueron reprobados por sus fans durante una rueda de prensa en la Ciudad de México, la vocalista mencionó que no le gustaba escuchar los ruidos de la calle y su hermano mayor señaló que prefería la comida de su ciudad de origen, ya que “pica más”.

Por otra parte, Jairo fue quien se lanzó directamente contra la comida mexicana: “Yo soy bien delicado y pues casi nomás como pollo, puras alas que no tengan chile, no me gusta nada de eso, la comida bien seca. También quiero decir que la soda aquí está como no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente a la de allá, que te quema la garganta” mencionó.

Los integrantes de la agrupación fueron duramente criticados en redes sociales por estos comentarios Crédito: (TikTok/@orlinjimenezgarcia)

Las expresiones negativas contra ciertos elementos mexicanos causaron la furia de los admiradores de Yahritza y su esencia, así que sus redes sociales se llenaron de críticas e incluso ofensas, también hubo internautas que crearon memes sobre los jóvenes.

Muchas personas más recordaron al cantautor italiano Tiziano Ferro, quien se convirtió en un personaje odiado por mucha gente después de que dijo que las mexicanas eran “feas” y “bigotonas”. Algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes sociales como Twitter o TikTok:

“Ni regresen a Mexico. Si no les gusta nada”, “Que bueno que disfrutes de tu último éxito porque será el último que te dio mi país”, “A partir de hoy serán Yaritza y su ausencia”, “Muy finos estos niños de Inglaterra”, “En Washington ni los topábamos” y “Están tirando por la borda su carrera antes de empezar, se hundirán”.

Al día siguiente, Yahritza mencionó durante una transmisión en vivo que si le gusta México, pero que si no querían creerle, ya no estaba en sus manos convencerles de lo contrario. “A mi me encanta México, la neta me gusta, si ustedes no me quieren creer, pues no me crean y ya”.

De igual forma, se difundió una grabación en la que los tres acudieron a un puesto callejero de tacos y supuestamente la adolescente hizo un gesto de asco. Por el momento ninguno de sus otros hermanos ha lanzado un comunicado respecto a esta polémica, pero mucha gente aseguró que merecían una funa y “ser cancelados” por haberse “metido” con los mexicanos.