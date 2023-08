Luis Miguel en la Riviera Maya: boletos, preventa y lo que debes saber

Luis Miguel celebrará el Año Nuevo en la Riviera Maya (archivo)

Luis Miguel está en la boca de todos luego de iniciar su esperada gira mundial 2023 en Buenos Aires, Argentina, el pasado jueves 3 de agosto. El comienzo del exitoso tour mundial trajo consigo muchas sorpresas, como la ampliación del mismo.

Tras el anuncio de 50 fechas más para la gira de conciertos del intérprete de Ahora te puedes marchar y La Chica del bikini azul, también se informó que el taquillero tour tendrá una fecha para el 31 de de diciembre.

Aunque todavía no hay ninguna noticia de ampliación de la etapa por Ciudad de México, la estrella de la música llevará sus populares canciones a Mayakoba, Riviera Maya, para celebrar el año Nuevo.

Y es que la fiebre por ver el espectáculo de Luis Miguel con el que vuelve a los escenarios tras años de ausencia ha generado gran emoción entre sus fans.

Filas virtuales hasta de medio millón de personas ocurrieron cuando se abrió la preventa para conseguir un boleto de los shows que El Sol de México tiene programados en la Ciudad de México y otras partes de la República Mexicana.

Los datos sobre los boletos para ver a Luis Miguel en Riviera Maya

La empresa FunTicket será la encargada de tener la venta exclusiva de las entradas de Luis Miguel para el show que se celebrará el 31 de diciembre del 2023, antes del inicio de la segunda etapa del tour que visitará países como Bolivia, Colombia, Puerto Rico y Costa Rica.

"El Sol de México" tendrá una segunda parte del Tour para 2024, pero antes, tocará para sus fans en Mayakoba (archivo)

Los precios para ver a El Sol de México interpretar temas como La Bikina y Cucurrucucú Paloma en Mayakoba son todavía una misterio, pero se espera que se asemejen mucho a lo que costaron en las ediciones de otros lugares de México.

La preventa para poder adquirir un boleto será el próximo martes 15 y miércoles 16 de agosto y será exclusiva para Santander. La plataforma estará abierta desde las 10 de la mañana. El jueves 17 de agosto será la venta general.

Recomendamos que los fans se mantengan al tanto pues, ante el gran interés por ver el regreso de El Sol a los escenarios, es posible que la venta y preventa se adelanten a su fecha establecida.

Del mismo modo, se espera que la afluencia de fans en las ventas de boletos sea alta, por lo que quienes quieran conseguir entradas tendrán que ser muy pacientes.

Dado el día en que se celebrará, este concierto pretende ser especial tanto para el cantante como para sus fans. Asimismo, con este show cerrará la primera etapa del tour.

Luis Miguel abrió su tour 2023 en Buenos Aires REUTERS/Agustin Marcarian

Luis Miguel ha sido acusado de usar dobles para su Tour 2023

Luego de que las primeras imágenes del concierto de Luis Miguel en Argentina recorrieran el internet, los usuarios de redes sociales expresaron sus sospechas de que, tal vez, el intérprete de Por debajo de la mesa ha decidido usar dobles para los shows.

Incluso se ha hablado de demandas al respecto y han salido supuestos dobles que, en el pasado, llegaron a trabajar para él. Ante esta situación, su ex amigo, Jorge “El Burro” Van Rankin dio su opinión en un encuentro con los medios de comunicación, e incluso habló sobre la relación que tiene El Sol con Paloma Cuevas.

“Eso de dobles, ustedes también parecen locos locos, ¿dobles de qué? No está enfermo de nada. Esta mujer, que yo sepa, por lo que me han dicho, no por él, por otras personas, lo metieron en una dieta y en un rollo ahí, que le ha ido muy bien, ya no toma y ahí lo ves, se ve extraordinariamente bien por lo que lo vi en Argentina”, comento Van Rankin.