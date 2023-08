Jorge “El Burro” Van Rankin despotricó contra Luis Miguel y su relación con Paloma Cuevas

Luis Miguel y Jorge Van Rankin tuvieron hace años una gran amistad (REUTERS/Agustin Marcarian// Archivo)

Luis Miguel está en boca de todos desde que comenzó su esperado Tour Mundial 2023 en Buenos Aires, Argentina. Una atiborrada Movistar Arena le dio la bienvenida a El Sol de México, quien estuvo alejado de los escenarios desde hace ya varios años.

El regreso fue todo un éxito; sin embargo, en redes sociales se armó la polémica pues usuarios comentarios sobre su cambio físico. Incluso, internautas aseguraron que el intérprete de Por debajo de la mesa estaba usando dobles, pues quien se había subido al escenario no se parecía en nada al Micky de hace años.

De todo esto y más, como la relación de la estrella con Paloma Cuevas, se pronunció Jorge El Burro Van Rankin en un encuentro que tuvo con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Y es que el cantante y el conductor de televisión tuvieron una estrecha relación de amigos hace muchos años, cuando Luis Miguel se encontraba en la cima del éxito. Aunque es de conocimiento de todos los fans, parte de su historia de amistad fue abordada por la serie que produjo Netflix hace unos años.

¿Qué dijo Jorge “El Burro” Van Rankin de su viejo amigo?

En más de una ocasión, el acto de 40 y 20 se ha pronunciado al respecto de la amistad que tuvo con Luis Miguel hace más de 20 años, misma que se fracturó, según el mismo conductor, por ciertas actitudes prepotentes que tenía la estrella de la música.

El ex amigo de "El Sol" se sinceró ante los medios de comunicación Crédito: YouTube/@HoyDia

Sobre los rumores acerca de los supuestos dobles que Luis Miguel estaría usando durante los conciertos de su gira mundial, Jorge Van Rankin admitió que era completamente absurdo y, contrario a lo que muchos otros dice, defendió la imagen del cantante.

“Eso de dobles, ustedes también parecen locos locos, ¿dobles de que? No está enfermo de nada. Esta mujer, que yo sepa, por lo que me han dicho, no por él, por otras personas, lo metieron en una dieta y en un rollo ahí, que le ha ido muy bien, ya no toma y ahí lo ves, se ve extraordinariamente bien por lo que lo vi en Argentina”, comentó.

Sin embargo, fue cuando habló de Paloma Cuevas cuando sus comentarios sobre su antiguo amigo no fueron precisamente positivos. “Creo que le cayó muy bien el noviazgo con su adorada Paloma, la ex de su compadre”.

Sobre las críticas que ha recibido El Sol de México por la relación que tiene con las hijas de su pareja Paloma Cuevas, Van Rankin dijo:

“A mí se me hace desagradable, creo que no está padre, pero pregúntenle él (...) ve a tus hijos, diles que los amas, bésalos y no a los de la mujer”.

Por qué Luis Miguel y Jorge Van Ranking no han retomado su amistad

Hace algún tiempo, El Burro se sinceró sobre la relación que tuvo con el intérprete de La chica del bikini azul ante las cámaras del programa matutino Hoy, diciendo:

El regreso de Luismi a los escenarios desató comentarios sobre su físicos (capturas de pantalla)

“22 de años de peleados, nos volvió a juntar Miguel Alemán, yo dije ‘qué buena onda porque es un cuate que yo estimo y admiro’. Al año y medio volvió a ser la misma persona, me da mucha flojera eso. Una gente que no cambia y sigue, con las mismas cosas, pues créeme que no me quita el sueño en lo más mínimo”

Según el conductor de televisión, Luis Miguel tiene el problema de que piensa que todo el mundo a su alrededor habla mal de él, que se encuentra la defensiva todo el tiempo y que, por tanto, es una persona que “no sabe tener amigos”.