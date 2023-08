Yeri Mua ‘destroza’ a Yahritza y Su Esencia tras comentarios contra México: “Voz insoportable para mis oídos”

Yeri Mua ‘destroza’ a Yahritza y Su Esencia tras comentarios contra México (Fotos: Instagram/@yerimua/@yahritzaysuesencia)

Yeri Mua se suma a la lista de famosos que han criticado duramente a el trío de hermanos que integran la banda de corridos tumbados Yahritza y Su Esencia. La influencer no dudó en dar “su humilde opinión” y terminó “destrozando” a Yahritza (voz y guitarra acústica), Armando (guitarra de doce cuerdas) y Jairo Martínez (bajo acústico).

Luego de que se hiciera viral una controversial entrevista en la que los jóvenes estadounidenses externaron que la comida de Estados Unidos es mejor que la de México, pese a que sus padres son mexicanos y se dedican al regional mexicano, más de uno “canceló” su carrera y la veracruzana también ha aportado a ello.

“No me preguntaron, pero voy a dar mi opinión, me van a funar, pero a ella igual ya la están funando. Yo no sabía ni quién era, hasta pensé que hablaban de Yalitza la actriz, luego vi que hicieron una canción con grupo frontera y la verdad es que la voz que hace la niña es un poco insoportable para mis oídos”, inició Yeri Mua sobre Yahritza y Su Esencia en sus redes sociales.

“Son mexicanos y se aguantan cabr*n”

Declaraciones polémicas de Yahritza y su Esencia desatan ataques erróneos a Yalitza Aparicio en redes sociales (Yahritza Y Su Esencia/ Yalitza Aparicio)

La conductora en su mismo live para Facebook aseguró que es vergonzoso que teniendo padres mexicanos se expresaran así de la gastronomía del país Azteca, que por cierto es ó Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declarada así por la Unesco el 16 de noviembre de 2010.

“Es de esas canciones que le pones a un niño de cinco años cuando se quiere sentir bélico. La niña parece niño y que cante ella es de la época de Timbiriche, no me gusta que los niños canten. Da pena ajena que se avergüencen de sus raíces. Con todo el nopal en la frente dice que quiere hablar inglés. Que no me digan que no vienen de padres latinos, si tienen el bigote de chocomilk en la cara”, agregó.

Para finalizar, Yeri Mua aseguró que si los hermanos estadounidenses no quieren saber de los mexicanos, pero sí su dinero, deberían ser más congruentes con ello:

Los integrantes de la agrupación fueron duramente criticados en redes sociales por estos comentarios Crédito: (TikTok/@orlinjimenezgarcia)

“No les gustan los mexicanos, pero sí quieren el dinero de los mexicanos. Vayan y cántenle a los gringos”, finalizó la polémica conductora de MTV.

“La comida bien seca”: las declaraciones de Yahritza y Su Esencia por las que son cancelados

Jairo, Yahritza y Mando nacieron en Yakima, Washington; pero su familia es mexicana, los tres hicieron comentarios que fueron reprobados por sus fans durante una rueda de prensa en la Ciudad de México, la vocalista mencionó que no le gustaba escuchar los ruidos de la calle y su hermano mayor señaló que prefería la comida de su ciudad de origen, ya que “pica más”.

A pesar de las criticas, ella jura y perjura que ama México, el país de sus padres.

Por otra parte, Jairo fue quien se lanzó directamente contra la comida mexicana: “Yo soy bien delicado y pues casi nomás como pollo, puras alas que no tengan chile, no me gusta nada de eso, la comida bien seca. También quiero decir que la soda aquí está como no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente a la de allá, que te quema la garganta” mencionó.