Mario Delgado acusó al Tribunal Electoral de manipular palabras de AMLO

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Foto: Diego Alva / Infobae

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, acusó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de manipular los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador para sancionarlo por violencia política contra Xóchitl Gálvez, y dijo que el tabasqueño es víctima de un intento de censura.

Ante las medidas cautelares que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE), y confirmadas por el TEPJF, López Obrador negó que haya incurrido en una conducta indebida contra la senadora de oposición y dijo desconocer las razones por las cuales fue sancionado.

En ese sentido, el líder nacional de Morena participó este 6 de agosto en un evento de credencialización en Azcapotzalco, donde salió en defensa del fundador del partido y acusó a los integrantes de la Sala Superior de manipular y alterar las palabras del político tabasqueño.

López Obrador se mostró descontento con las acusaciones en su contra; “que la gente juzgue si yo cometí una infracción”, dijo durante su conferencia matutina de este jueves

“El presidente no dijo lo que está sancionando el Tribunal, es decir, tuvieron que cambiar la declaración del presidente, lo cual es una manipulación, de verdad increíble, no tiene límites. Para entonces, de esa declaración cambiada por parte de ellos, no lo que dijo textualmente el presidente, sancionar. Entonces, ya es verdaderamente vergonzoso lo que están haciendo las autoridades electorales para callarle la boca al presidente de la República”.

Frente a los simpatizantes de la Cuarta Transformación, el dirigente morenista dijo que las sanciones por violencia política se trata de una censura contra López Obrador.

“Es completamente vergonzoso lo que están haciendo las autoridades electorales para callarle la boca al presidente de la República”, dijo Delgado Carrillo.

La senadora panista lamentó que el Presidente López Obrador le niegue a las y los mexicanos "el derecho de sacar a sus madres de la pobreza" Credito:TW@CiroGomezL

Desde el punto de vista del dirigente partidista, el argumento de los magistrados se basó en que el mandatario habría dicho que la senadora Xóchitl Gálvez “fue elegida por un grupo de hombres para imponerla, y que sólo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo”, sin embargo, Delgado Carrillo afirmó que esas palabras jamás las pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El presidente nunca dijo que Xóchitl fue elegida por un grupo de hombres, tampoco que sólo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo y mucho menos que era una pelele y un títere. Lo que dijo es que Xóchitl es como Fox y otros personajes del bloque conservador, que son todos empleados de la oligarquía”, refutó Delgado Carrillo tras las decisiones de las autoridades electorales.

AMLO asegura que no sabe por qué lo sancionaron

Este 4 de agosto, durante su conferencia mañanera, el presidente de la República se mostró sorprendido de que el INE y el TEPJF hayan determinado que incurrió en violencia política a través de los mensajes que dedicó en las últimas semanas a la senadora de oposición y aspirante a 2024.

“A mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género en lo que yo expresé y quiero que me digan qué fue lo que dije según lo cual se trató de un agravio o hay violencia de género. O sea, ¿en qué?”, dijo López Obrador en Palacio Nacional.

El presidente de México se mofó de la opositora por arribar a su registro en bicicleta

Ante la actitud de López Obrador, la senadora hidalguense le recordó algunas de las frases con las que el mandatario la ha descalificado aprovechando el espacio de la mañanera.

“Tira la piedra y esconde la mano. Ahora dice que no sabe qué dijo de mí. Aquí se lo recuerdo: “Solo vale por ser una mujer nacida en un pueblo”; “Es una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar”; “Fue elegida por un grupo de hombres”.

Por ello, Xóchiltl Gálvez insistió en que este tipo de acciones son una forma de violencia política de género, lo cual la ley prohíbe y castiga., de modo que pidió al Ejecutivo federal “enfrentar las consecuencias”.