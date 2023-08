Christian Chávez llegó a los 40 con RBD

El cantante convocó a sus compañeros para celebrar "a todo rosa" su aniversario 40 (Foto: Instagram)

Este lunes 7 de agosto de 2023 Christian Chávez cumplirá 40 años de edad, pero el integrante de RBD festejó por adelantado la noche de este sábado 5 de agosto, con una fiesta con la que vio la vida “de color de rosa”, según se dejó ver en múltiples publicaciones en las redes sociales.

Y es que el también actor festejó su aniversario con una fiesta temática donde estuvo acompañado por sus amigos y familiares, incluidos el resto de los integrantes de la banda pop con quienes dentro de pocas semanas volverá a subirse a los escenarios en su esperado reencuentro.

Antes de dar inicio al Soy Rebelde Tour, Anahí, Dulce María, Maite Perroni y Christopher Uckerman se unieron para celebrar las cuatro décadas de Christian, quien lució feliz en su festejo donde el color rosa fue el motivo principal.

La celebración tuvo lugar en Los Angeles, donde el cantante de Libertad reside intermitentemente, pues por sus participaciones en distintos proyectos televisivos, el joven alterna su lugar de residencia entre la ciudad estadounidense, Reynosa, Tamaulipas, de donde es originario, y la Ciudad de México, donde se estableció hace años en pleno boom de RBD, y según compartió el cantante y los integrantes del grupo en sus historias, la fiesta fue muy emotiva y el ambiente estuvo muy animado.

Christian Chávez junto a los RBD y Guillermo Rosas, manager de la banda (Foto: Instagram)

El festejado lució un coordinado de shorts y bomber plásticos en color rosa, el torso desnudo —mostrando la musculatura del también actor— y un collar de piedras también en tonos rosa, además de su cabellera en rubio y un maquillaje a juego; mientras que Anahí —quien se encuentra recuperándose del oído— se dejó ver con un atuendo con influencias western, pantalón y chaqueta con flecos rosas, además de unas botas y sombrero “vaquero” a tono.

Maite lució unas zapatos de plataforma en rosa encendido, camisa blanca y un blazer en estilo oversized; por su parte, Christopher Uckerman vistió un pantalón rosa claro con camiseta blanca, pero la que desentonó con la temática de la animada celebración fue Dulce María, quien vistió un enterizo negro plástico y una boina, siendo el único detalle en rosa sus botas.

Los cinco intérpretes de temas como Sólo quédate en silencio y Un poco de tu amor partieron el pastel de Christian, momento en que posaron para la foto que los fans de la banda han llenado de likes en el feed del cantante.

La celebración de Christian se llevó a cabo en el marco del gran arranque de "Soy Rebelde Tour" (Foto: Instagram)

Muchos de los seguidores de RBD hicieron notar que Dulce María fue la única integrante que no portó algo predominantemente rosa, por lo que compararon su decisión con la personalidad de “Roberta Pardo”, el personaje con el que enamoró al público en la telenovela Rebelde.

Por otro lado, no faltaron quienes comentaron lo bien conservado que luce Christian Chávez considerando su edad.

“Los más hermosos 40 que he visto. Los amo RBD por siempre”; “¡Dios mío, 40! ¡Mi vejez acaba de golpearme de pronto!”; “están igual, no envejecen”; “wow 40 y parece de 30, hasta de 28″, “genial y fabuloso a tus cuatro décadas”, “la edad es sólo un número”, “se conservan tan bellos”, y “no parece de 40″, se puede leer en el perfil del también actor de proyectos como Like la leyenda y La suerte de Loli.

Chávez se encuentra listo para reencontrarse con sus miles de fans en distintos puntos de Latinoamérica, como parte de la esperada gira (Foto: Instagram)

Respecto a Dulce María, los fans comentaron que sacó a relucir “su lado más Rebelde”: “Dulce María al estilo Roberta, todos con la temática y ella toda irreverente de negro me encanta”; “Dulce siendo Roberta en una fiestarosa”; “Dulce siendo Dulce de negro. Todos bellos los RBD” y “Dulce aún sigue con su personaje de Roberta”, fueron algunas reacciones de los fans del grupo.