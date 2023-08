Wendy Guevara confesó aterradora experiencia con las drogas

La aterradora alucinación de Wendy Guevara (Vix/ REUTERS/Henry Romero)

Ya son las últimas semanas en La Casa de los Famosos, por lo que los habitantes se descosen cada día más con respecto a su vida privada. Esta ocasión le tocó a Wendy Guevara, quien relató su experiencia consumiendo drogas durante su juventud y hasta detalló una aterradora alucinación que la hizo dejar de consumir.

Junto a sus compañeros en la cocina, la integrante de Las Perdidas encontró el momento ideal para contar esa triste etapa de su vida, misma que la marcó para siempre y que le dejó más de una lección. Hoy día, la vida de la influencer cambió mucho con respecto a su pasado.

Cómo fue la vida de Wendy Guevara consumiendo drogas

La influencer platicó a sus amigos que, desde muy pequeña, experimentó con las drogas, especialmente las que tenía a su alcance. Junto a sus amigas descubrieron el poder sicotrópico que tenía el contenido de las latas de pintura para fierro y comenzaron a inhalarlo hasta que desarrollaron una adicción.

“Se te seca todo, es como el chemo”, explicó Wendy Guevara y recomendó a sus compañeros y a los televidentes que nunca lo hicieran, pues era una experiencia terrible. Incluso, contó que llegó a experimentar una escalofriante alucinación que la ayudó a salir de esa situación.

¿Qué alucinó Wendy Guevara inhalando estupefacientes?

La integrante de Las Perdidas relató que, por aquellos entonces, se vestía “de mujer” solamente los sábados. Entre semana, la depresión la invadía y veía en las drogas la oportunidad perfecta para escapar. Junto a sus amigas, solían ir a una zona rural, donde no había muchas personas, para darle rienda suelta a su adicción.

“Atrás de un río había unas milpas de elotes y ahí, en ese río, nos íbamos y nos poníamos bien locas. Ahí estábamos un rato, durábamos horas, nos anochecía, llegábamos como a las 4 y nos íbamos como a las 8, cuando ya no se veía nada”, relató.

Una de esas noches, Wendy Guevara tuvo una fuerte alucinación que la cambió para siempre: Empezó a ver que en su estómago había algo raro, una especie de animal dentro de ella que quería salir. La alucinación se fue después de unos segundos; sin embargo, volvió más fuerte.

“Después recuperé la conciencia, se te pasa, es algo rápido. Luego aluciné que una milpa de esas de elote se me metió por el cul* y me atraviesa la milpa a por toda la panza y se me abre la cara”, explicó, “Fue una cosa horrible, de ahí jamás volví a ponerme loca”, contó Wendy Guevara.

También, dijo que la experiencia fue escalofriante para sus amigas, quienes hicieron de todo para ayudarla:

“Yo viéndome, yo me estaba viendo a mí que se me abre la cara y me sale una milpa, se vuelve a meter en el suelo y aluciné que se salían mis órganos, todo, escupía sangre. Y dicen mis amigas que yo me estaba metiendo la mano a la boca y tenía los ojos en blanco, y lloraron y me cacheteaban. En mi alucine corrí por todo el río, antes no me caí, yo sentía la milpa”.

A partir de la aterradora experiencia, la integrante de Las Perdidas dejó de utilizar ese estupefaciente, mismo que calificó como el peor de todos y el más peligroso.

La Casa de los Famosos está ya en su recta final y los participantes están moviendo sus últimas fichas para coronarse como el gran vencedor o vencedora. Quien gane el reality show, se llevará a casa 4 millones de pesos mexicanos y los aplausos de toda una base de fieles fans.