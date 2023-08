“Relación” entre Nicola Porcella y Wendy Guevara terminó: “No podemos seguir así”

Los dos integrantes del Team Infierno se han mostrado distanciados. (Captura; Vix) (Archivo)

Muchos fueron los rumores y las especulaciones de que entre Nicola Porcella y Wendy Guevara empezaba a surgir un romance dentro de La Casa de los Famosos, especialmente después de que empezaron los besos, acercamientos y caricias; sin embargo, no todo fue “miel sobre hojuelas” entre ellos debido a que iniciaron roces y acusaciones sobre traición que llevaron a alejamientos que, finalmente, marcaron el final de la “relación” entre los dos integrantes del Team Infierno.

Desde que el peruano fue tachado como traidor por convivir con Jorge Losa y La Barby Juárez (además de que la influencer celaba al famoso andino), Wendy y Nicola protagonizaron una fuerte discusión por los señalamientos de Guevara y a partir de ese momento La Perdida siempre ha dejado en claro que necesita que Porcella se aleje de ella o sino le va a “espantar a los 4 novios” que tiene en su natal León, Guanajuato.

Todo empeoró con la llegada de Marlon Colmenarez, quien visitó la casa donde ocurre el reality show, para abrazar y dedicarle unas palabras muy cariñosas a la influencer, así como una “amenaza” a Nicola, todo esto ocurrió la separación de “wencola”, como consecuencia fue Poncho de Nigris quien los confrontó y cuestionó sobre los verdaderos motivos por los que, mencionó, Wendy y el peruano ya no se quieren.

El primero en responder a la pregunta del regiomontano fue Porcella quien, primero en tono de broma, dijo que ella comía “como un dinosaurio” y no podía mantenerla. Pero fue Wendy Guevara quien, con un tono serio, comentó que nunca tuvieron una relación, esto expresaron:

“Nunca hubo una relación, no hubo nada, él es el encajoso... desde temprano me está besando el hombro... me sigue de un lado y a otro, es un hombre parásito... todo el tiempo se la vive dormido, nunca ganó nada... son tres semanas que me tiene harta y cansada...”, declaró Wendy, como respuesta Nicola aseguró que ya no está enamorado de ella porque lo trató mal mucho tiempo.

El peruano precisó que cuando ella tomaba cerveza lo celó de un modo “tóxico”, asimismo lo maltrataba durante las fiestas de La Casa de los Famosos México al grado de sentirse despreciado, así lo comentó:

“Eso a mí me duele mucho porque no me lo esperaba... pero esto se acaba, no podemos seguir así...”.

Los rumores de un romance entre Wendy y Nicola tomó fuerza en las primeras semanas del reality show. (Captura: Vix)

Wendy comparó a Nicola Porcella con Jorge Losa

Después del primer intercambio de palabras entre ambos integrantes del Team Infierno, Wendy Guevara inició una comparación entre Nicola Porcella y Jorge Losa, eliminado de La Casa de los Famosos el pasado domingo 30 de julio. Pero todo terminó en burla porque la influencer señaló que al peruano le dolía nunca haber podido ganarle la prueba del líder al albacete.

La influencer aseguró que Nicola es "un perdedor" por no poder ganar la prueba del líder Crédito: Vix

Como respuesta a los señalamientos el famoso de origen andino se mostró ofendido por la comparación que hizo Wendy Guevara, aparte de que lo llamó “pende***e” (una palabra usual de La Perdida para referirse a las personas que le parecen tontas), hecho que él calificó como una ofensa.

Entre los motivos que molestaban a la influencer sobre el peruano era que, de acuerdo con ella, se la pasaba dormido, descuidaba su aspecto y sus cosas, ejemplificando con las sandalias rotas que ingresó al reality show sin importarle el hecho de cambiarlas antes de llegar a México para el popular concurso de televisión.

Wendy precisó en múltiples ocasiones que no tuvo ni tiene interés en tener una relación amorosa con Nicola Porcella porque es una persona “molesta” y que ya la tiene harta por lo que espera que las últimas dos semanas que le quedan a La Casa de los Famosos México terminen rápido.