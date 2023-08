¡Ya no estarán perdidas! Paola Suárez confirma ingreso a La Casa de los Famosos por toda una semana

Paola Suárez confirma ingreso a La Casa de los Famosos por toda una semana (Foto: Instagram/@paolitasuarez28)

¡Ya no estarán perdidas! Tras algunos meses distanciadas por la participación de Wendy Guevara en el reality show de Televisa, Paola Suárez se sumará a su gran amiga y por toda una semana estará encerrada y formará parte de La Casa de los Famosos México a petición de la originaria de León, Guanajuato.

En medio de los fuertes rumores que hace solo un par de días atrás ya anticiparon esta gran noticia, es ahora la influencer y empresaria quien ha confirmado la información, dando todos los por menores de lo que algunos fans ya consideran uno de los mejores momentos de la cantante en el programa, sumándose a sus memes, frases, polémicas y demás contenido que la ha posicionado como la favorita del público.

“A mí me avisaron que para ir yo una semana. Yo voy a estar toda una semana, comadres, en La Casa de los Famosos México. Me dijeron ‘Te lanzas este día o te quedas la semana’ y pues me lanzo para la semana mejor. Entonces ahí está comadres, para la gente que me está preguntando”, explicó Paola Suárez en una transmisión en vivo para sus redes sociales.

Las Perdidas originales estarán de nueva cuenta juntas en el reality show de Televisa Credito:Tiktok@tinoreyesoficial

¿Qué famosos entrarían a La Casa de los Famosos México por petición de los habitantes?

Información que han manejado periodistas de espectáculos, usuarios en redes sociales y dejado entrever las mismas estrellas mexicanas, cada participante de La Casa de los Famosos México antes de entrar dejó un lista con diversos nombres, según su preferencia, para que ingresaran a la casa solo si llegaban hasta la penúltima semana del reality show de Televisa.

La elección según el famoso quedaría de esta manera:

-Wendy Guevara eligió a Paola Suárez, su mejor amiga e integrante del Clan Las Perdidas.

-Poncho de Nigris a su esposa y madre de sus hijos: Marcela Mistral.

-Nicola Porcella: debido a que su familia es de Perú, el modelo habría elegido a su gran amigo Agustín, participante de Guerreros.

Emilio Osorio eligió a su mamá, Niurka Marcos -quien participó en La Casa de los Famosos versión Telemundo-, pero al parecer por problemas de escándalos y haber acusado a ViX+ y Televisa de fraude entrará Juan Osorio o su hermano Kiko. Rumores también apuntan a que estarían tratando de convencer a su novia, Karol Sevilla, de que entre ella.

Niurka le recomendó a su hijo que "no se dejara de las gargolas" que invaden la industria del entretenimiento Foto: instagram/niurka.oficial

-Sergio Mayer eligió a su esposa, Issabela Camil, pero por los problemas con la empresa y la producción al grado de que aseguró que podría demandar por estar manchando la imagen del ex Garibaldi, el que podría entrar es Alexis Ayala. Solo si no llegan a un arreglo con ella.

-La Barby Juárez es uno de los misterios de las filtraciones, pero se apunta a que podría ser su novio o su hija, ya que los eliminados no pueden ingresar.

Los famosos que llegarían este jueves 3 de agosto habrían sido seleccionados por los mismo participantes y no por la producción como algunos habían especulado, pues incluso desde el principio del reality show, los más grandes amigos de Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Nicola Porcella y La Barby Juárez habían dejado entrever que así sería si sus habitantes llegaban a este punto del juego.

Sin embargo, ellos no entrarían a participar o revelar a sus habitantes, sino a participar de forma muy temporal para darles un segundo aire a las estrellas, que llevan más de 50 días en encierro total. Su salida sería el mismo domingo 6 de agosto y no como mencionó Paola Suárez, cuando se conozcan al resto de los finalistas y último eliminado de La Casa de los Famosos México.