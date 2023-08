¿Y el acento? Criticaron a Jorge Losa por ya no hablar como español: “Es de Puebla”

Jorge Losa fue criticado por presuntamente exagerar el acento español en LCDLF. (Captura: Hoy)

Jorge Losa, el más reciente eliminado de La Casa de los Famosos México fue considerado, por el Team Infierno, como el rival más fuerte a vencer que del Team Cielo y por ello fue nominado junto a Sergio Mayer y Poncho de Nigris, dos personalidades con una gran trayectoria de nuestro país. Finalmente lograron “sacarlo” del reality show y tras su salida ha sido criticado porque, comentaron, ya se le olvidó el acento español.

Entre los señalamientos más comunes en su contra destacó el que lo comparaba con el personaje de Peter, de la película Nosotros los Nobles, quien fingía hablar como español por “estatus”, pero realmente había nacido en la ciudad de Cholula, en Puebla, lo que le valió burlas cuando los espectadores se enteraron.

Ahora las críticas fueron en contra del actor Jorge Losa porque nada más “le bastó salir” de La Casa de los Famosos México para que se le olvidara con el reconocido acento del país europeo y consideraran que, al igual que Peter, también debe ser originario de Puebla.

Fue en una entrevista que otorgó a la cadena de radio Exa en donde platicó sobre diferentes temas que tienen relación con el reality show y como consecuencia sus propios fans se dieron cuenta que, de un momento a otro, desapareció esa peculiar forma de hablar que tenía dentro de la famosa casa.

Seguidores de La Casa de los Famosos aseguraron que al "albacete" ya no se le escucha el acento español Credito:Tiktok@exafm

Así se expresaron los usuarios de redes sociales tras difundirse el material obtenido en la entrevista:

“Hay ese López Pérez de Cholula, Puebla”, “¿Y su acento?”, “ya no es español”, “no le des cuerda al de Puebla”, “y que paso con el acento de España”, “por qué está hablando diferente ya no tiene ese acento que tenía dentro de la casa”, “hasta el acento era falso albacete el más falso de todos en la casa”, “jodines Tío y dónde dejaste tu acento?? de repente es Pérez y albacete se quedó en la casa o era personaje?”.

Por otro lado, aseguraron que en la misma entrevista ofendió a Sergio Mayer al decir que buscará entrar a un reality show dentro de 20 años, cuando tenga la edad del ex Solo Para Mujeres, lo que consideraron un ataque y una burla más que un comentario cualquiera, lo que le valió para ser criticado por los seguidores del productor y actor mexicano.

Así se expresaron en contra del albacete: “Que tipo más odioso”, “ni en 20 años serás como Sergio Mayer, con esa gracia sales la primera semana”, “según el ya ofendió a Sergio, el joven y no sabe ni donde está, es un ridículo”, “en 20 años también te vamos a sacar”.

Jorge Losa estuvo nominado con Sergio Mayer y Poncho de Nigris. (Captura de pantalla/Vix)

Jorge Losa aseguró que no entraría a otro reality show

El actor nacido en Albacete, España (de ahí su icónico apodo) aseguró que por el momento no está interesado en ingresar a otro reality como La Casa de los Famosos México porque se vive mucha tensión, asimismo reveló que fue “muy fuerte” no poder ver ni saber nada de su familia, especialmente de su mamá a quien estaba acostumbrado a llamara todos los días.

Así se expresó Jorge Losa: “Ahorita mismo, si me preguntas en este instante te digo que no porque me quiero ir de vacaciones... pero sí necesito una desintoxicación inmediata... ayer sentía el micrófono todavía... me desperté en la mañana y sentí que me estaban grabando... siento cosas raras... la noche de ayer no pude dormir bien porque escuchaba las porras en La Casa de los Famosos”.

El actor aseguró que después de salir del reality show puede llegar a pensar que se “volvió loco” especialmente por las críticas y ofensas que los seguidores del programa iban a gritarle.