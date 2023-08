Jorge Losa reaparece como conductor de LCDLFM y Team Infierno se molesta: “Ya agarraste jale”

El actor español fue el octavo eliminado. (Vix)

Tras varias semanas esquivando el proceso de eliminación, Jorge Losa abandonó La Casa de los Famosos México el pasado domingo 30 de julio. Como era de esperarse, la producción buscó al Albacete en cuando puso un pie fuera de las instalaciones para que apareciera en las galas especiales junto a otros exhabitantes. Sin embargo, nadie esperaba que reapareciera como conductor estelar junto a Odalys Ramírez y Diego de Erice.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: agencia de Nicola aseguró que “tomará cartas” por presunto abuso sexual

Fue durante las últimas horas del pasado martes 01 de agosto cuando el intérprete español sorprendió a los seis habitantes que quedan en la casa con un enlace muy especial. Se trató de la proyección semanal de “películas” hechas con los mejores momentos de los participantes, incluso se han retomado las historias que inventa Wendy Guevara y actúa con sus compañeros.

La aparición de Jorge Losa como conductor estelar de LCDLFM desconcertó a los miembros del Team Infierno, quienes no dudaron en lanzarle bromas sarcásticas y comentarios en doble sentido sobre su “gran oportunidad laboral”.

Poncho y Sergio se burlaron de Barby porque no pudo dormir en el cuarto Infierno. (Vix)

“Tanto que te quería Albacete, pero no te quería encuerado ahí. Ya agarraste jale”, comentó el influencer regiomontano entre risas.

Te puede interesar: Wendy Guevara cuenta una de sus peores experiencias sexuales como sexoservidora: “No se pudo resistir”

“Era drama, no era comedia”, continuó el exintegrante de Garibaldi y Wendy Guevara agregó: “Como tu actuación de conductora”.

Los conductores intentaron evadir los comentarios del Team Infierno y presentaron Sola en casa, una recopilación de las declaraciones de todos los participantes ante la desesperación de Barby Juárez por quedarse sola.

Te puede interesar: Nicola Porcella habría sufrido abuso sexual en La Casa de los Famosos; piden expulsar a Sergio Mayer, De Nigris, Emilio y Wendy

“Una película que no me gustó para nada. Yo creo que sí soy un buen presentador ¿no crees?’ pero la película no me gustó nada. Para mí eso no se hace”, comentó El Albacete sobre la película.

“No te gusta porque ya estás afuera, papá”, gritó Poncho de Nigris.

Usuarios de redes sociales también explotaron contra la producción por meter a Jorge Losa como conductor. (Vix)

“Yo sé por qué se hace. Es que Barby nos dijo que La Jefa no la dejó dormir en el Infierno”, respondió Emilio Osorio y Sergio Mayer se lanzó contra a producción: “No creemos que La Jefa se haya metido en eso”.

Después presentaron Mano de piedra, la vez que Nicola Porcella se sintió juzgado por sus compañeros luego de contar por qué es el Hombre más odiado de Perú y golpeó una puerta.

“Ay ya, quiten a Jorge”, comentó Wendy Guevara en cuanto regresó la transmisión.

Finalmente, los presentadores proyectaron 4 de copas, una compilación de las declaraciones que Poncho de Nigris ha lanzado en contra de Mariana “La Barby” Juárez.

Sergio preguntó por qué a otros exhabitantes no se les ha dado la oportunidad de conducir. (Vix)

“Esta tampoco me gustó. De hecho, en la baraja española no usamos comodines, yo no juego con cartas de niños”, comentó Jorge Losa sobre esta última película y Poncho de Nigris le gritó: “Por eso estás afuera”.

Antes de terminar el enlace, Odalys cuestionó a los habitantes sobre el desempeño de su nuevo compañero conductor y todos respondieron que era buena.

“Allá afuera lo hace perfectamente bien. Ya amarró chamba allá, bien. Te dije que ibas a tener buenas propuestas”, agregó Sergio Mayer.

Sergio Mayer se lanzó contra la producción (Vix)

Team Infierno explota contra Jorge Losa

Después de que Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Wendy Guevara cumplieron su reto desnudos, todos se sentaron a conversar sobre la aparición de Jorge Losa como conductor y todos externaron su molestia por verlo como conductor.

“Se le veía la cara de molestia, no de diversión, se veía molesto. Creo que no le ayudó nada porque se veía molesto y eso no se hace. Le dije: ‘Te dije que te iban a abrir la puertas’”, opinó Sergio Mayer.

“En Guerreros lo hizo así, molesto. Se me hizo muy raro porque, por ejemplo, con Bárbara fue mucho más fuerte y me pareció raro ver a Jorge ahí”, agregó Nicola Porcella.

“Que le hayan dado ese espacio porque ya salió, ya habló ayer, o sea, por qué ese espacio hoy”, agregó el Garibaldi.

“Estaba rojo”, dijo Emilio Osorio.