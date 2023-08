Ferka llegó a un arreglo con Christian Estrada sobre cuidados de su hijo

Ferka aseguró que Christian, papá de su hijo, ha cambiado de manera positiva. (Ig: @ferk_q) (Ig: @estradac11)

Uno de los pleitos que más dio de que hablar en su momento fue el protagonizado por María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, después de que denunciara legalmente a su expareja el actor Christian Estrada tras presuntamente sustraer al hijo que comparten ambos sin el permiso de su mamá y sin que ella supiera sobre la localización del menor de edad, acto que podría ser considerado como violencia vicaria.

La exintegrante de La Casa de los Famosos, desde el momento en que recuperó a su bebé, aseguró que no iba a permitir que su exprometido se acercara a ellos porque podría ser peligroso y tenía miedo de que nuevamente le fuera arrebatado su hijo y que estuviera en riesgo él o ella por no poder volverlo a ver; sin embargo, Christian Estrada sorprendió a todos al publicar una foto reciente cargando al pequeño Leonel durante unas breves vacaciones.

Esto no pasó desapercibido por los seguidores de la ahora pareja de Jorge Losa que se alertaron por la imagen donde se ve al papá cargando al bebé lo que causó que pensaran que otra vez se lo había llevado sin consentimiento de Ferka, no obstante fue la misma actriz que reveló que habían llegado a un acuerdo pacífico que ella aceptó debido a que notaba cambios de actitud en el actor.

Esto fue lo que dijo Ferka: “Yo me acerqué a él, amo a mi hijo sobre todas las cosas, así como peleo como mamá leona, también voy a pelear por su bienestar emocional, físico y mental, quiero que mi hijo sea feliz.. quise quitarle la oportunidad de convivir con su papá, lo que yo estuve viendo es que él siempre quiso ser parte... quiero que mi hijo tenga esa oportunidad... el arreglo lo manejamos de la mejor manera, agradezco su nueva buena actitud”.

Ferka precisó que no va a representar un problema para Leonel el hecho de que en un futuro conviva con Jorge Losa y con su papá Christian Estrada debido a que será un niño que entenderá que sus papás estén separados, pero esto no implica que no puedan rehacer su vida, por otra parte mencionó que también le mostrará siempre que sus dos papás lo aman sin importar la pareja que tengan.

Estas fueron sus declaraciones:

“La verdad Jorge es un tipazo, se ha comportado increíble, mi hijo crecerá como muchos que entienden que sus papás lo aman, pero que sus papás también tienen el derecho de hacer su vida así como Christian ya la está haciendo”.

Esto a pesar de que hace apenas un par de semanas la misma María Fernanda Quiroz declaró ante las cámaras de los medios de comunicación que no tenía ninguna intención de volver a ver a Christian Estrada, inclusive dijo muy molesta que vendería el anillo de compromiso de lujo que le dio el actor para hacer una fiesta costosa para darle “la bienvenida a la vida”.

Christian Estrada agradeció a Ferka por permitirle convivir con Leonel

Christian Estrada se dejó ver muy feliz acompañado de su hijo Leonel, que comparte con Ferka, durante el reencuentro que ambos tuvieron. Aparte de las fotos que algunos seguidores del actor consideraron como tiernas, el famoso también compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a su expareja María Fernanda Quiroz.

Lo primero a lo que hizo referencia fue al hecho de que sin importar que estaban separados iban a cuidarlo siempre, estas fueron sus palabras:

“El único amor perfecto en este mundo es aquel del padre por su hijo. Te amo Leonel, mamá y papá harán todo lo posible para que seas un niño sano y feliz. Y a ti María Fernanda, gracias por darme lo más hermoso de la vida... podemos estar separados como pareja, pero juntos como padres”, puntualizó.