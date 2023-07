¿Se acabó el amor? Jorge Losa y Ferka negaron ser novios

Los dos integrantes de LCDLF negaron tener una relación. (Captura: Vix)

Una de las situaciones que más destacó a lo largo de las semanas que ha durado La Casa de los Famosos México fue la relación que iniciaron Jorge Losa y María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka. Sin embargo, al parecer el amor que hay entre ellos comienza a desaparecer, o eso consideraron los fans del reality show, porque el albacete, una vez más, negó ser novio de la actriz, pero esta vez se diferenció debido a que la misma Ferka también consideró que “no son nada”, pero lo dijo aparentemente molesta.

Todo inició el día que Marlon Colmenarez, presunta pareja de Wendy Guevara, entró al inmueble donde se lleva a cabo el popular reality show, para entregarle unas flores a la influencer y decirle cuanto la ama y la extraña. Tras el suceso que sorprendió a todos, los integrantes se reunieron en el patio para comentar el suceso que dejó sorprendida a La Perdida.

En este momento Wendy cuestionó a Jorge sobre su relación con Ferka a lo que él, ante la mirada sorprendida de todos (especialmente de Guevara) aseguró que no son novios y que en ningún momento lo fueron. Pero que a pesar de esto tenía en mente que al salir de La Casa de los Famosos se lo iba a pedir o al menos, contó, eso es lo que pensaba en ese momento.

Por su parte, Ferka, conocida por ser polémica y confrontadora, en una de las galas que organizan los conductores de La Casa de los Famosos México, aseguró que ella va a defenderlo porque “para eso tenía vieja”, comentario que despertó la curiosidad de Cecilia Galliano y cuestionó a la conductora sobre las declaraciones que acaba de hacer.

Ante esto la reacción de Ferka fue de molestia y dijo que entonces “para qué la invitaban”. Como consecuencia le permitieron continuar con su discurso que terminó con las siguientes palabras:

“Aquí tu vieja te respalda... ya no sé ni qué hacer, para qué me invitan entonces... no somos novios, aclaro... me están interrumpiendo, o sea soy ¿su amigui? no, no soy su amiga, ya estamos grandes... no somos novios, es una realidad para que no empiecen con que me está negando... no somos novios porque no me lo ha pedido”, pero en todo momento la actriz se mostró sumamente molesta.

Por otra parte, dentro de La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer criticó tanto a Jorge Losa como a Wendy Guevara porque ambos niegan tener algo formal con sus respectivas parejas, inclusive el ex Solo Para Mujeres dijo que la integrante de Las Perdidas está a tal nivel que se atreve a negar también que siente algo por Nicola Porcella después de que se les ha visto jugando, acaramelados e inclusive han llegado a dormir juntos.

Cuando Marlon apareció tras la puerta de La Casa de los Famosos México, algunos participantes, como Mariana La Barby Juárez pensaron que cuando el influencer mencionó a Nicola Porcella, iba a insultarlo, agredirlo o confrontarlo por el trato que tiene con Wendy Guevara, supuestamente su novia.

Pero en su lugar el venezolano le envió un mensaje que los seguidores del reality show consideraron que era un discurso lleno de tensión y disfrazado de amabilidad a pesar de que sólo fueron unas cuantas palabras.

Esto fue lo que dijo Marlon a Nicola Porcella: “Y Nicola, papi, contigo todo bien. Contigo todo bien, papi”, mientras caminaba hacia atrás, sin quitarle la vista al peruano, rumbo a la salida.