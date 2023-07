Ferka contó qué hará con el lujoso anillo de compromiso que le dio Christian Estrada

Ferka pidió a su expareja que sea feliz y la deje en paz. (Ig; @ferk_q) (Ig: @estradac11)

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, es una de las personalidades de la televisión del momento, especialmente por su participación en La Casa de los Famosos donde fue la tercera eliminada del reality show, pero ahora se volvió tema de conversación debido a que envió un mensaje a su expareja Christian Estrada pidiéndole que sea feliz para que por fin la deje en paz, además reveló lo qué hará con el lujoso anillo de compromiso que le otorgó el actor.

Fue durante una breve entrevista que concedió a distintos medios de comunicación donde declaró que se siente cansada por el constante problema que se aviva cada que su pasado novio da declaraciones sobre ella desde que fue liberado del Reclusorio Norte por sustraer y retener al hijo que los dos famosos tienen en común sin el consentimiento de su mamá, lo que ahora se denomina como violencia vicaria.

A pesar de que esto fue a finales del 2022, Christian Estrada todavía critica y señala a Ferka por supuestamente no dejar que él conviva con su hijo, ante esto la actriz dijo que tiene miedo por su seguridad, asimismo contó los planes que tiene con el anillo de compromiso de alto valor que le dio su expareja.

La también conductora de televisión aseguró que posiblemente lo venderá, porque como Christian aseguró que es caro, entonces terminará por hacer una gran fiesta para darle la “bienvenida a la vida” y dejar atrás ese pasado que la atormenta, consideró.

La famosa contó sus planes sobre el anillo de compromiso que le dio Christian Estrada Crédito: YT/EBN

Por otra parte, Ferka solicitó a su expareja que viva su vida de la manera en que se le plazca mientras sea feliz para que así pueda dejar de “molestarla”, especialmente porque ambos deben tomar en cuenta el bienestar y la seguridad de su hijo por sobre todas las cosas y los problemas que surgen entre ellos sólo se vuelven un impedimento para que puedan “avanzar”.

“Yo no me meto con él... que sea feliz , que ame mucho y ya... lo voy a vender y voy a hacer un fiestón... el proceso legal va muy bien... me interesa que mi hijo esté protegido... todo va bien, lento... mamá sana hacen bebés sanos y felices, yo ya no quiero pelear... ha sido muy difícil emocionalmente, no le tiro mal rollo a nadie... al papá menos”, compartió María Fernanda.

Ferka aseguró que está viviendo una de las mejores etapas de su vida, pero que en ocasiones se ve opacada por el pleito legal y moral que tiene con el papá de su hijo. (Ig:@ferk_q)

¿Por qué Christian Estrada terminó preso por la denuncia de Ferka?

Ferka, a finales del 2022, interpuso una denuncia ante las autoridades de la Ciudad de México por presunta sustracción de menores contra Christian Estrada (papá del niño y expareja de María Fernanda) después de que diera a conocer que su entonces novio se llevó al pequeño Leonel sin el consentimiento de su mamá.

Como consecuencia el actor fue aprehendido y llevado al Reclusorio Norte donde pasó alrededor de un mes. En la audiencia inicial un juez del centro penitenciario determinó que Estrada podría continuar el pleito legal en libertad lo que ocasionó miedo y preocupación a la exintegrante de La Casa de los Famosos México.

Christian Estrada y Ferka iniciaron una relación en 2020. Foto: Instagram/@ferk_q

El romance entre ambos inició en 2020 cuando ambos coincidieron en el reality show Guerreros 2020. En ese momento ambos se sentían sumamente felices por la relación que iniciaba, no obstante no pasó un año de noviazgo cuando María Fernanda se enteró que el también modelo le había sido infiel.

En 2021 anunciaron que se iban a convertir en papás y recibieron a su hijo Leonel con suma felicidad. Tan sólo un año después ambos decidieron comprometerse con un anillo que le regaló Christian a Ferka, el cual ha dicho que vale “miles de dólares”. El matrimonio nunca se llegó a consumar y decidieron separarse después de que la famosa asegurara que sufrió “violencia emocional”.