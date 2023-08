After Party de Taylor Swift en CDMX: sede, precio y todo lo que debes saber

@ForoSolOficial / Taylor Swift.

Taylor Swift está a nada de llegar a nuestro país. La intérprete de Shake it off y Blank Space dará varios conciertos en México, no sólo en el emblemático Foro Sol de la capital sino también en otros estados de la República Mexicana: Guadalajara y Monterrey.

Será la primera vez que la cantante de música pop se presente en México y Latinoamérica con una gira mundial masiva. Hace algunos años, Taylor tocó para un pequeño grupo de personas en un crucero de Cozumel.

El anuncio de los espectáculos de Swift en tierras aztecas fueron un auténtico éxito mediático, tanto, que Ticketmaster, empresa encargada de la venta de boletaje, tuvo que implementar un nuevo sistema para evitar la saturación de su sitio a la hora de adquirir entradas.

Si todavía no tienes planes para después de los shows de Taylor Swift en la Ciudad de México, esta es una excelente oportunidad para que tu experiencia The Eras Tour sea para el recuerdo.

After Party (Taylor’s Version), la fiesta temática más esperada

La empresa Fandom Fest, quienes también fueron los organizadores de la fiesta post concierto de BlackPink, anunciaron la celebración del After Party (Taylor’s Version). Lo mejor de todo, es que no será sólo una fiesta, sino 4 de ellas, una por cada concierto de la estrella en el Foro Sol.

Taylor Swift hizo temblar la tierra durante sus dos conciertos en el Century Linkfield de Seattle (Foto AP/George Walker IV, archivo)

Se trata de eventos completamente organizados para el gusto de los fans; es decir, que será una experiencia cuidadosamente diseñada para que los amantes de la intérprete de Look what you made me do disfruten al máximo

En los eventos estarán presentes divertidos DJ sets de Sugar Mami especializados en los temas más famosos de la cantante de música pop. Del mismo modo, dentro del evento habrá venta de mercancía de Taylor Swift y un montón de sorpresas, como áreas decorativas, para fotos y la proyección de videos de la estrella.

Los detalles de la fiesta

Estas fiestas se llevarán a cabo a partir del 24 hasta el 17 de agosto del año 2023, después de que los conciertos de Taylor en el Foro Sol hayan finalizado. Los eventos tienen las 3 de la mañana como horario de cierre, por lo que los fans tendrán muy buen tiempo para enfiestar tras los espectáculos de The Eras Tour.

Te recomendamos asistir, pues una visita de Taylor Swift a nuestro país es poco común. Cerrar tan mágica noche acompañada de amigos podría mejorar aún más tu experiencia.

Los eventos se llevarán a cabo en La Piedad Live Music, sitio ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 585, colonia Nápoles. El 24, 25, 26 y 27 de agosto. El horario es de las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, y el precio en preventa es de 300 pesos mexicanos.

Taylor Swift visitará México por primera vez. Captura: Taylor Swift web.

Los fans podrán adquirir sus entrada en este enlace. El evento es únicamente para menores de edad.

Taylor Swift en México

La cantante se presentará por primera vez en nuestro país en medio de gran expectativa. Los fans llevaban años esperando la confirmación de al menos un concierto de la estrella más redituable del momento en nuestro país; sin embargo, la gran noticia nunca llegaba.

Finalmente, en este 2023, la espera llegó a su fin. Taylor Swift dará su taquillero espectáculo The Eras Tour en el Foro Sol, un espectáculo enfocado en la celebración de su carrera artística. El show es un recorrido por todos los discos que la interprete ha publicado, además de algunos temas inéditos y más de una sorpresa.

Se espera que el evento deje una gran derrama económica en los alrededores de donde se encuentra el Autódromo Hermanos Rodríguez. Si eres un fan que viene de fuera de la capital del país, aquí te dejamos una lista de tips y guía de supervivencia para la experiencia Taylor Swift en CDMX.