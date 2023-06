Taylor Swift en la CDMX: guía de supervivencia para fans de otros estados y países

@ForoSolOficial / Taylor Swift.

Taylor Swift traerá su exitosa gira mundial The Eras Tour a la Ciudad de México. Fans de todo el país agotaron en tiempo récord todas y cada una de las fechas que la cantante de Look What You Made Me Do ofrecerá en el Foro Sol, importante recinto que artistas como Madonna y bandas como ACDC han abarrotado.

Te puede interesar: Papá Swiftie desató envidia en redes sociales tras recibir un boleto para concierto de Taylor Swift en México

Hasta el momento, la estrella estadounidense no ha confirmado ningún concierto más allá de la capital del país. Y aunque existen rumores de un posible show en Monterrey, fans de otros estados de la República Mexicana e incluso extranjeros de países del sur de América donde la cantante no se presentará, compraron boletos para verla en el Foro Sol.

Ante las dudas y confusiones, algunos fans de la intérprete lanzaron recomendaciones para todos aquellos que piensan viajar a la CDMX para asistir a The Eras Tour. La cuenta de Twitter @LaTayMexicana escribió un hilo exponiendo tips y consejos para que la experiencia de ver a la estrella en la capital sea todo un éxito.

Te puede interesar: Arturo Zaldívar responde a críticas por ser fan de Taylor Swift: “Es un grito de rebeldía”

Como primera recomendación, la cuenta manifestó que es sumamente importante no viajar a la ciudad el mismo día del concierto, pues, como sabemos, hay ocasiones en que los vuelos pueden ser cancelados de última hora y programados para días posteriores.

Taylor Swift llegará a Latinoamérica en agosto de 2023. (Twitter/@taylorswift13)

Asimismo, dado que muchos visitantes están en búsqueda de un lugar apto para hospedarse, se dio como consejo no rentar airbnb cerca del Foro Sol, pues en su opinión, no es la mejor zona. En relación a esto, como recomendación está analizar todas las opciones de hospedaje disponible, pues en ocasiones, incluso los hoteles pueden ser bastante económicos.

Te puede interesar: ¿No eran tan fans? Ticketmaster México canceló boletos de Taylor Swift a varios de sus clientes

La inseguridad en México y en su capital es una realidad, por ello, los fans que visitarán la CDMX para ver a Taylor Swift deben tomar en cuenta que, las cales aledañas al foro de conciertos, pueden ser no del todo seguras. Si es necesario recorrerlas, es mejor hacerlo en compañía de varias personas.

El Metro de la CDMX es caótico, pero también una gran opción. La estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 es la mejor alternativa para llegar al Foro Sol. El Metrobús es un medio de transporte seguro, por lo que no hay riesgo en utilizarlo para moverse por la capital de México.

En opinión de los fans chilangos de Taylor Swift, la alcaldía Benito Juárez y Cuauhtémoc son muy buenas opciones para encontrar hospedaje. Los hay de varios precios, pero siempre se pueden encontrar alternativas bastante económicas o que se adecúen a los presupuestos de cada persona.

Fechas internacionales de la gira 'The Eras Tour' de Taylor Swift

La Ciudad de México es un excelente sitio para la cultura, el ocio y el entretenimiento, por lo que, si vienes de visita es muy recomendable visitar diversos puntos turísticos. Aunque el objetivo principal de los viajeros esconvertirse en testigos del esperado espectáculo de la intérprete de I Knew You Were Trouble, la ciudad tiene grandes opciones por conocer.

El Zócalo Capitalino, los miles de museos que están por toda la ciudad, parques de diversiones, áreas destinadas para la vida nocturna como Zona Rosa (donde seguramente habrá fiestas temáticas de la artista), Plazas Comerciales, Bellas Artes y monumentos; CDMX tiene excelentes atracciones para los turistas más exigentes.

La entrada y salida del Foro Sol puede ser caótica, sobre todo en las áreas generales. A veces hay aglomeraciones, por lo que se recomienda guardar muy bien objetos de valor que puedan ser robados o que se puedan perder.

A las afueras de los conciertos siempre hay revendedores. Nunca es buena opción comprarles, pues puedes ser víctima de una extorsión o bien, contribuir a un negocio ilegal que afecta directamente a los fans de Taylor y muchos otros artistas.