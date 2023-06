Cómo se verá el show de Taylor Swift en cada sección del Foro Sol (2023 TAS Rights Management) (capturas de pantalla)

Tras años de espera, Taylor Swift cantará en el Foro Sol de la Ciudad de México. Hay mucha expectación por los conciertos, y al no ser nada barato, los fans se encuentran indecisos sobre cuál es la mejor sección para gastar sus ahorros. Al ser un magno concierto, desde muchos puntos del estadio hay una vista diferente.

Tomando en cuenta otros espectáculos que han conquistado al Foro Sol (Maroon 5, Imagine Dragons, BLACKPINK y Coldplay) y las imágenes del show de Taylor Swift que ha dado alrededor del mundo, estas son las posibles vistas que los espectadores tendrán desde la zona que elijan.

Zona Platino A y Platino B

En primer lugar se encuentra la Zona Platino, los boletos más caros de todos. Esta sección se encuentra alrededor del escenario. Al estar tan cerca, los fanáticos podrán ver el espectáculo muy bien. El principal atractivo de gastar más de 10 mil pesos mexicanos es que, con mucha seguridad, podrán ver a Taylor Swift a pocos metros de distancia.

Hay dos posibilidades de vista en esta zona del Foro Sol: Quienes se encuentren junto al escenario y quienes tengan uno de los asientos acomodados por toda la plancha. En ambos casos se ve excelente; sin embargo, entre más cerca esté tu asiento, mejor vista se tendrá de la artista.

Usando el show de BLACKPINK y de Imagine Dragons en el Foro Sol, te mostramos las posibilidades de vista en estas secciones.

Estas son dos posibles vistas desde la Zona Platino en el Foro Sol (youtube: capturas de pantalla)

General B: hasta atrás y hasta adelante

General B es otra zona que pone en duda a muchas personas a la hora de gastar su dinero. En conciertos del Foro Sol casi siempre está habilitada esta sección. Son entradas de pie, cuya desventaja es que para estar cerca del escenario, es necesario llegar temprano. Los fans que lleguen más rápido a la reja que separa las secciones, podrán ver el show sólo detrás de los últimos asientos de Platino; quienes arriben al Foro Sol ya entrada la tarde, posiblemente tengan la vista más limitada del concierto de Taylor Swift.

Te mostramos dos probables vistas tomando como referencia el show de Maroon 5 que ofreció en la Ciudad de México.

Estas son dos posibles vistas desde General B en el Foro Sol (youtube: capturas de pantalla)

Gradas: Naranja A y Verde A

Las gradas son secciones a cierta altura, que permite a los espectadores ver el show en su totalidad. Como ventaja, los fans podrán admirar los visuales del The Eras Tour de Taylor Swift que se proyectan a lo largo y ancho del escenario. La vista desde las gradas puede variar. Naranja A y Verde A son las mejores opciones para ver el show desde arriba.

Aquí te mostramos la posible vista de Naranja A y Verde A, tomando en cuenta el show de Maroon 5 en la Ciudad de México.

Esta es la posible vista desde Verde A y Naranja A en el Foro Sol (youtube: captura de pantalla)

Gradas: Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C

Las gradas más alejadas del escenario. Las cuatro secciones tienen una vista muy parecida. Por supuesto, Verde B y Naranja B tienen un margen de vista superior a Verde C y Naranja C; sin embargo, siguen siendo excelentes opciones para disfrutar del show. Como ventaja, podrás ver el espectáculo desde arriba, y tomando el cuenta que el show de Taylor Swift es bastante visual, no es una mala opción.

Tomando en cuenta el concierto Coldplay, estas sería la posible vista.

Esta sería la posible vista desde Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C en el Foro Sol (youtube: captura de pantalla)

Por primera vez en su carrera, la intérprete de Look what you made me do y Style visitará a sus fans latinoamericanos. Sao Paulo, Rio de Janeiro y Buenos Aires serán las ciudades que se unirán a la gira de Taylor Swift después de su paso por México.

Hasta el momento, la cantante estadounidense ha confirmado cuatro conciertos: el jueves 24 de agosto, el viernes 25 de agosto, el sábado 26 de agosto y el domingo 27 de agosto del 2023. Por ahora, no se han confirmado más conciertos.