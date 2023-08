Barby Juárez llora y amenaza con abandonar “La Casa de los Famosos” tras acusación de FRAUDE

La boxeadora entró una semana después del comienzo oficial. (Vix)

Mariana “La Barby” Juárez no soporta estar en La Casa de los Famosos México, pues se siente sola aunque vive con Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Nicola Porcella. Y es que todos los integrantes de su team (Cielo) ya fueron eliminados y ella es la única que podría llegar a la gran final si supera el próximo proceso de eliminación.

La convivencia de la reconocida boxeadora mexicana con los integrantes del Team Infierno ha sido como un sube y baja. Después de que Emilio Osorio (último líder semanal) la salvó por estrategia, ella intentó formar parte del equipo, pero aunque todos la recibieron con los brazos abiertos, su situación cambió horas después de la eliminación de Jorge Losa.

La boxeadora cambió de Team tras ser salvada por Emilio Osorio. (Vix)

Barby Juárez cambia el “Cielo” por el “infierno”

¡Ni Judas fue tan traicionero! aseguraron varios fans luego de que Mariana “La Barby” Juárez cambió de equipo en menos de cinco minutos a manera de agradecimiento. Esto tomó por sorpresa tanto a los integrantes del Team Infierno como al público en general, pues la boxeadora tomó esa decisión incluso antes de saber si Jorge Losa sería el octavo eliminado.

“Ella dijo que se va a desnudar con nosotros el lunes si se salva Sergio y Poncho; Barby se va a unir a nuestro totalmente desnuda. Vamos a ser las únicas dos mujeres totalmente desnudas con ellos pasando obstáculos este lunes si ustedes salvan a Poncho de Nigris y Sergio Mayer”, informó Wendy Guevara sobre la decisión de Barby.

Barby quería tomar la caja con el número 01, pero terminó tomando el número 29 luego de que Nicola se quedara con la primera. (Vix)

Team Infierno expone presunto fraude

Todo iba viento en popa hasta que Jorge Losa abandonó LCDLFM, pues Barby Juárez no pudo contener su llanto al saber que estaría sola. Fue bajo este contexto que se llevó a cabo la prueba para encontrar al primer finalista de la temporada.

Esta consistió en recoger regalos al azar hasta encontrar al ganador. Después de aproximadamente seis rondas, todos corrieron hacia una banda de donde agarraron su última caja con la esperanza de encontrar en anhelado boleto dorado.

En cuando Galilea Montijo terminó el conteo, todos corrieron hacia la banda eléctrica y agarraron una caja. Fue en ese momento cuando Nicola Porcella se atravesó para quedarse con un regalo que originalmente iba a tomar Barby Juárez. Fue así que el intérprete peruano consiguió quedarse con el pase.

Las dudas de Poncho de Nigris se confirmaron cuando Nicola encontró el boleto dorado en su caja. (ViX)

Después de celebrar, todos entraron a la casa para conversar sobre lo sucedido. Fue ahí donde Poncho de Nigris y Sergio Mayer expusieron un supuesto fraude por parte de la producción, pues habría sido el propio influencer regiomontano quien detectó un patrón en las cajas que agarraba Barby y se acercó a Nicola para recomendarle que fuera por un regalo en específico.

“Pero cantado, eso si siento como que ah. Nos acomodaron a todos en los lugares, estaba más que clara que te la querían dar (Barby). Nicola se fue a meter desde acá hasta allá”, comentó Poncho bastante molesto.

“Cayó donde tenía que caer y listo. Créanme, no manch*n, no se metan chaqu*tas mentales. Traen más cosas en la cabeza que lo que están pasando”, respondió Barby Juárez.

“No eres tú, eres televisión”, aseguró Nicola Porcella.

La boxeadora enfrentó señalamientos de fraude. (Vix)

Barby Juárez amenazó con abandonar LCDLFM

La situación no paró ahí, pues la boxeadora no soportó los reclamos y aseguró que hablaría con La Jefa para pedirle abandonar el reality esa misma noche: “Es más, ya me voy a la ching*da. Voy a hacer mis maletas ahorita y ya, a la chingad*”.

¿Cómo me hacen sentir? Ni siquiera es por mí, yo ya prefiero irme a que imagínense que yo este en la eliminación y estén diciendo lo mismo, que está comprado. Si con Jorge me sentí mal de cómo se estaba sintiendo, imagínense yo (...) Mejor a la fregada, quédense a la final, ni siquiera quiero eso.

Wendy pidió que Barby se calmara, pero no lo consiguió, pues la boxeadora rompió en llanto.

“No era nada contra ti”, aseguró Poncho de Nigris. “Olvídate de lo que gritan afuera”, pidió Sergio Mayer. Al final, Barby Juárez analizó la situación y se quedó en LCDLFM.