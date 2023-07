Anel Noreña prohibió a Marysol Sosa usar el nombre de José José

Marysol Sosa confirmó que ya no puede ser usar el nombre de José José (Cuartoscuro/Instagram/@marysolsosaofficial)

A cuatro años de la muerte de José José, su familia está distanciada debido a las decisiones que han tomado respecto a su legado, siendo el lazo de sangre con el Príncipe de la Canción lo único que los une.

Te puede interesar: Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Desde meses atrás, Anel Noreña advirtió que si su hija, Marysol Sosa intentaba lanzar cualquier producto con el nombre de José José, tendría consecuencias legales porque ella es la heredera universal y decide quién puede utilizar los derechos de su ex esposo.

Esta advertencia, que parecía ser en broma, es la realidad que Marysol hoy afronta; confirmó en un homenaje a su padre que ella no tiene permitido utilizar el nombre de su papá con los propósitos que ella quiera.

Antes de esto, Marysol hacía sus propios eventos con el nombre de su padre sin problema alguno (Instagram/@marysolsosaofficial)

“Gracias a Dios, al día de hoy hay una heredera, una albacea al respeto, y misma heredera y albacea con ustedes se dio la oportunidad de salir a decir ‘y nadie puede hacer nada porque nadie puede hacer nada’”

La hija mayor de José José señaló que actualmente puede usar el nombre de su papá sólo con el consentimiento de Anel, algo con lo que ella no está de acuerdo, pero tuvo que aceptar porque ella es quien tiene el poder de tomar esa decisión.

Te puede interesar: Mamá de Nicola Porcella descartó romance del peruano con Wendy Guevara

“Cada quien tiene sus formas, lo que vaya a decir, a mí se me dijo, dije: ‘Bueno, no me parece, personalmente, pero okey, se respeta (...) Pues bueno, va a pasar esto, ahorita no estamos utilizando nada de eso”, explicó.

Anel Noreña tiene el poder de decidir quién usa la imagen y nombre de su ex esposo ya que la nombró su albacea y heredera universal (Instagram/@anel_norenamx)

Marysol aclaró que, desde que recibió esta advertencia, no ha utilizado la imagen del intérprete de El triste, por lo que su mamá no podría proceder legalmente en su contra, como se rumoró que había hecho.

Te puede interesar: Estos podcast encabezan la lista de los más escuchados en Apple México

La cantante terminó la plática con la prensa asegurando que, a pesar de las decisiones de su mamá, “soy la hija del Príncipe de la Canción para siempre”.

En entrevista con Hoy Día, Marysol confesó que ella nunca hubiera imaginado que Anel Noreña, siendo su mamá, algún día le pusiera esta prohibición, pero no piensa pelearlo y buscará de qué forma puede seguir honrando el legado de su papá sin tener problemas legales.

Anel y su hija no se hablan desde hace casi un año (Instagram/@anel_norenamx)

La hija de José José también aclaró que esto no fue lo que la distanció de su hermano, José Joel y su mamá, sino que fue algo que sucedió con el tiempo a partir de la muerte del cantante y por los proyectos que ella inició lejos de ellos.

Y es que, según explicó, desde que comenzó a trabajar únicamente de la mano de su esposo, su familia se molestó porque pensaron que ella los estaba apartando; sin embargo, ella aún los ama.

Las declaraciones de Anel Noreña en contra de Marysol Sosa

En diciembre de 2022, después de que Anel Noreña insistiera en que su hija no podía usar el nombre de su exesposo, confesó que el motivo por el que se habían distanciado y que tomó esta actitud con ella, fue que Marysol se alejó.

Marysol, debido a este pleito, dijo que ella no quiere nada económico de su mamá, es decir, no buscará su parte de la herencia de José José (Instagram/@anel_norenamx)

“Es mi hija, la amo, los brazos abiertos para ella y todo para mis nietos, ahí está mi llanto más grande, como comprenderás, porque ni por teléfono me los pone. Me botaron, me tiraron a la basura”, dijo a Ventaneando.

También mencionó que se dejaron de hablar desde que Marysol le dijo que ella tiene su familia y no quiso estar en el homenaje que José Joel hizo a su padre en el Foro Cultural Azcapotzalco en septiembre de ese año.

Inclusive, Noreña acusó a su hija de no querer ni responderle los mensajes que le enviaba cada mes.