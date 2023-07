De la Madrid destacó el fenómeno Xóchitl Gálvez frente a las “aburridas corcholatas”

El priista Enrique de la Madrid Cordero reconoció este martes que la panista Xóchilt Gálvez resultó un fenómeno político que robó la atención de las “mal llamadas corcholatas” y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que voltear a ver a la coalición del Frente Amplio por México, del que destacó tiene un método mucho más llamativo al de Morena.

El aspirante del Frente dijo que la irrupción política de la senadora hidalguense le ha ayudado a la oposición para que todos volteen a ver su proceso interno luego que durante meses el foco de la sucesión presidencial estaba en el partido fundado por el actual presidente de la República.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, el priista señaló que dentro de la coalición opositora existe mayor dinamismo en la discusión de ideas mientras que los seis aspirantes morenistas no debaten y únicamente aparecen en anuncios espectaculares, razón por la cual ya fueron superados por el fenómeno de Xóchitl Gálvez.

“Un fenómeno que al Frente Amplio le ha ayudado, porque todo mundo se fija en el Frente, empezando por el presidente. Ya le dio flojera el procedimiento de las mal llamadas ‘corcholatas’ porque sí está de flojera, no debaten, nada más están en espectaculares, andan dando la vuelta y derrochando nuestros recursos”, dijo durante la entrevista para Radio Fórmula.

(Foto: Twitter/edelamadrid)

De la Madrid incluso señaló que dentro de Morena se deben estar replanteando el diseño de su proceso interno, pues la aparente competencia entre Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco no ha logrado despertar el interés de los mexicanos, y sostuvo que las corcholatas no hacen más que derrochar recursos públicos.

“Cómo no se te ocurrió caray, cómo no se te ocurrió el tema del método, el debate, la consulta, las firmas; cómo no se nos ocurrió a nosotros y se nos ocurrieron cosas verdaderamente aburridas”, ironizó el aspirante del Frente Amplio por México.

Además, el aspirante del tricolor advirtió que mientras el presidente de la República y Morena creen que sus corcholatas marchan “requete bien”, el Frente Amplio por México eligió un método que aporta mayor dinamismo al proceso y con ello pueden alcanzar a los aspirantes del bando oficial.

“Me queda claro que a esto íbamos a llegar, que íbamos a tener un método tan atractivo y tan interesante que es ahí donde nos íbamos a poder emparejar y después superar porque México necesita soluciones”, destacó el priista.

Periodistas han alertado que la aspirante a la candidatura del Frente Amplio corre riesgo ante los embates del presidente López Obrador Crédito: Xóchitl Gálvez

En cuanto a su estilo de promover sus aspiraciones con miras a la elección de 2024, De la Madrid aseguró que se toma en serio la problemática del país pues la “política de entretenimiento” es la herramienta de quien no puede ofrecer resultados.

“Yo no creo en eso, me tomo en serio los anhelos y frustraciones de los mexicanos. Me lo he tomado siempre muy en serio”, aseguró el aspirante del Frente Amplio, quien asegura que conseguirá el número de firmas de apoyo para mantenerse en la siguiente fase de la competencia.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez confesó este martes que de ganar la nominación del Frente Amplio por México, preferiría tener por rival a Marcelo Ebrard Casaubón debido a su simpatía e inteligencia.

El presidente dijo que los órganos electorales y la Corte son como la Santa Inquisición

“La verdad es más divertido Ebrard, me la pasaría mejor con él. Es bastante simpático, es un hombre preparado”, fue la respuesta a los reporteros acerca del mejor perfil de Morena para los debates.

En cuanto a Claudia Sheinbaum, quien luce como aparente puntera en las encuestas, la senadora panista bromeó sobre el talante serio de la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Habría que aflojarla tantito para que no sea tan seria y nos tomemos la vida con más filosofía”, dijo la senadora hidalguense, quien en las últimas semanas se ha vuelto el blanco de los ataques políticos desde la Presidencia de la República.