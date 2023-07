Abogado de Mayela exige a Enrique Guzmán respeto a su clienta tras ataques; aclara si lo demandarán (Fotos: TT)

El drama en la dinastía de Silvia Pinal continúa: luego de que Enrique Guzmán se sumara a la polémica que gira entorno a la paternidad de Luis Enrique Guzmán, ya que él es el abuelo, el representante legal de Mayela Laguna le pone un alto, exigiendo que se dirija con respeto a su representada y aclarando si procederán jurídicamente en contra del cantante de rock and roll.

En entrevista con Venga La Alegría, Porfirio Ramírez Mendoza explicó este y otro relajantes temas más sobre la controversia que ha sacudido la industria del entretenimiento mexicano y que tiene a los fans de la Última Diva del Cine de Oro en México en suspenso, pues también existen rumores de que podría estar atravesando un complicaciones de salud.

“En ningún momento están escondidos como lo refirió el señor Enrique Guzmán. La señora vive en un departamento, Luis Enrique sabe perfectamente dónde encontrarla a ella y a el menor y por ende la familia con la que convivía el menor”, inició la explicación del litigante sobre la afirmación de Enrique Guzmán sobre que Mayela Laguna y Apolo están escondidos.

¿Mayela Laguna demandará a Enrique Guzmán?

Enrique Guzmán envía fuerte mensaje a Mayela Laguna por paternidad de Apolo (Cuartoscuro/ Captura de pantalla)

Sobre una posible denuncia o si incluso ya habría sido interpuesta, el abogado de Mayela Laguna aseguró que de momento no, pero invitó a la ex pareja de Silvia Pinal a evitar dirigirse a ella de forma despectiva, por la integridad del menor Apolo.

“En estos momentos no hemos demandado, pero yo invitaría a el señor Don Enrique Guzmán que se conduzcan con propiedad y decencia para con mi representada, porque ese lenguaje tan fuerte no abona a lo que estamos pidieron. Reitero, lo importante es cuidar y no seguir perjudicando los intereses del menor”, advirtió.

¿Por qué Luis Enrique Guzmán ya no da pensión alimenticia a su hijo Apolo?

En medio de la controversia y a la espera de un juicio que determine de forma oficial o no si el productor de teatro es el padre de Apolo, el equipo legal de su ex pareja ha asegurado que los ingresos económicos que antes proporcionaba han sido suspendidos, algo que de momento sería ilegal, pues bajo la ley mexicana sigue siendo su progenitor.

La familia ha señalado a la madre del menor de estar escondida (Instagram//@luisenriquegp)

“Lo que el señor argumenta es que hay un convenio y que quien esté en custodia del menor se tiene que hacer cargo de todos los conceptos de alimentos; comida, habitación, luz. Pero ahí es donde entramos en conflicto. Tenemos que esperar la notificación del juzgado para poder tener ya la certeza, los derechos que tiene el menor para con el papá, eso es lo que estamos ahorita esperando que se notifique”, finalizó.

Mayela Laguna explotó en contra de Enrique Guzmán: “Que chingu* su madr*”

El pasado 18 de julio, Enrique Guzmán fue abordado por un reportero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde no dudó en hablar sobre la situación y reveló que, según su conocimiento, Mayela Laguna y el niño están escondidos.

“Íntimo al señor a que se conduzca con honestidad en lo que declara, de lo contrario, me veré en la necesidad de acudir a instancias legales por sus declaraciones misóginas y difamatorias”, advirtió.

Mensaje contundente sobre la paternidad de Apolo

En cuanto a su relación con su expareja, Mayela Laguna explicó que, si bien Guzmán ha pagado el monto de la escuela del niño, sus gastos se han incrementado ahora que ella tiene la custodia y se hace cargo por completo.