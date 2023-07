Lana del Rey explicó qué pasará con sus conciertos en Monterrey y Guadalajara

Lana del Rey anunció que modificará las fechas, por lo que se espera que se anuncien pronto (Facebook/@EstadiosDeMexico//tec.mx/venues//Instagram/@honeymoon)

Lana del Rey anunció conciertos en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco como parte de su gira; sin embargo, los eventos tuvieron que ser pospuestos debido a problemas de logística. Aunque aún no se han anunciado las nuevas fechas, la cantante ya le pidió perdón a sus admiradores de estas ciudades por los inconvenientes causados y también explicó que está trabajando para lograr la reprogramación de forma urgente.

A través de su cuenta de Instagram, la artista estadounidense informó que tiene muchas ganas de visitar México y está haciendo todo lo posible para que sus conciertos se lleven a cabo. El mensaje lo escribió en una publicación de Instagram que realizó tres días antes; sin embargo, editó el pie de foto este domingo 23 de julio.

Lana del Rey editó una publicación el 23 de julio sobre los conciertos de Guadalajara y Monterrey (Instagram/@honeymoon)

En su breve texto, Lana del Rey — cuyo nombre real es Elizabeth Woolridge Grant — dijo que está gestionando lo necesario para concretar lo antes posible la nueva fecha de los conciertos que se hubieran realizado el 18 y el 20 de agosto en el norte del país. Esto fue lo que se pudo leer:

“Reprogramaré Monterrey y Guadalajara lo antes posible, una disculpa por la reorganización, pero cuando digo que no puedo esperar para estar ahí, es que estoy absolutamente emocionada de que nos veamos en México. Esperen y nos las arreglaremos para solucionar todo”.

Es probable que la intérprete de Say Yes to Heaven anuncie próximamente cuáles serán las fechas nuevas para sus conciertos en Guadalajara y Monterrey; por el momento la única certeza es que los eventos no fueron cancelados, solo están pospuestos.

Estas eran las fechas originales para los eventos, los únicos conciertos que no sufrirán modificaciones serán los de la capital del país:

Ante la reprogramación y rumores de cancelación, la gente comenzó a hacer memes (Captura)

-15 y 16 de agosto en el Foro Sol de la Ciudad de México.

-18 de agosto en el Estadio Banorte, en Monterrey.

-20 de agosto en el Estadio 3 de Marzo en Guadalajara.

Por el momento no hay información sobre un cambio de lugar. A pesar de todo, existe descontento por parte de los fans de Lana del Rey que ya habían comprado sus boletos, pues algunos de ellos iban a viajar para el concierto y ya habían apartado viajes en transporte u hospedaje en hoteles.

Qué hacer con los boletos para Lana del Rey en Monterrey y Guadalajara

La empresa Ocesa informó que las personas que ya tenían sus entradas pueden guardarlas para las nuevas fechas; sin embargo, si ya no les será posible asistir a los conciertos, también podrán solicitar la devolución de su dinero.

Los boletos de Lana del Rey podrán conservarse para las fechas reprogramadas (Ocesa)

“Si realizaste tu compra por internet, guarda tus boletos, ya que serán válidos para las nuevas fechas. Si quieres solicitar un rembolso, contáctanos a través del Botón de Ayuda dentro de la orden en tu Cuenta Ticketmaster, o visita tkmx.link/PolíticaDeCompra”, se pudo leer en un comunicado por parte de la empresa organizadora.

Dicho comunicado desmintió los rumores sobre la cancelación de conciertos, pues algunas publicaciones sobre los eventos fueron eliminadas y la gente con boletos pudo advertir la leyenda “Cancelado” en el sitio de Ticketmaster.

De acuerdo con la página de la boletera, aún hay entradas disponibles para los eventos de la Ciudad de México, estos son los precios para los conciertos de Lana del Rey en el Foro Sol:

Mapa de Lana del Rey en el Foro Sol (foto: Ticketmaster)

- General A: 2 mil 376 pesos mexicanos

- General B: mil 416 pesos mexicanos

- Verde A: 3 mil 96 pesos mexicanos

- Naranja A: 2 mil 256 pesos mexicanos

- Verde B: 1 mil 536 pesos mexicanos

- Naranja B: 1 mil 176 pesos mexicanos

- Verde C: 936 pesos mexicanos

- Naranja C: 696 pesos mexicanos

- Zona para personas con discapacidad: 1 mil 416 pesos mexicanos