Ferka expone a Christian Estrada por deberle a Coppel y ella recibir llamadas de cobro: “Qué pena”

Ferka revela que Christian Estrada es buscado por cobradores de Coopel

En una nueva vuelta de tuerca en la tumultuosa separación de la actriz y conductora Ferka y su expareja Christian Estrada, la artista ha vuelto a hacer públicas acusaciones en contra del modelo.

Esta vez, Ferka señaló que Estrada es buscado por los cobradores de Coppel debido a una deuda que mantiene con la reconocida tienda departamental.

Después de un sonado conflicto que estalló tras su separación y las acusaciones de un supuesto “secuestro” de su hijo, Ferka utilizó sus historias de Instagram para compartir detalles de la situación. En dichas publicaciones, la actriz acusó a los cobradores de Coppel de comunicarse con ella debido a la deuda pendiente que su expareja mantiene con la tienda.

“La cosa es la siguiente: estoy cansada de que me estén llamando constantemente y de que me estén visitando porque el señor es deudor de un crédito con esta empresa (Coppel)” dijo entre enojada y divertida la actriz.

La guerra continúa: Ferka exhibe a Christian Estrada por su deuda en Coopel (@ferq_k/@estradac11)

“Basta ya, ¿pero cómo va a pagar un crédito en esta tienda si no puede cumplir con las responsabilidades hacia su hijo, si no paga pensión? Pero entonces, no estoy entendiendo... Si llevamos una vida de lujos con Versace, Gucci y demás, no entiendo. Qué pena”, declaró Ferka en su mensaje en redes sociales.

Además, Ferka reveló su confusión respecto a por qué Christian Estrada ha estado aplazando la audiencia para fijar una pensión alimenticia para su hijo. “Así están las cosas, mis queridos, el chiste se cuenta solo.

Yo lo estoy disfrutando demasiado y una vez más nos enfrentamos a la incongruencia de la vida. No entendemos nada, y el refrán del día es: ‘el que nada debe, nada teme’. Entiendo por qué lo está aplazando”, añadió Ferka.

La situación entre Ferka y Christian Estrada continúa generando controversia y se espera que las acusaciones públicas y las disputas legales continúen en el futuro próximo.

Ferka cansada de las llamadas de cobradores por deuda de Christian Estrada con Coopel (@ferk_q)

¿Quién es Christian Estrada?

Christian Estrada es un joven actor y modelo de 33 años, ha alcanzado la fama en el mundo de la televisión gracias a su participación en diversos reality shows, entre ellos “The Bachelorette”, “Bachelor in Paradise” y “Guerreros 2020″. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por una serie de escándalos y controversias que han captado la atención de los medios de comunicación.

Tras su paso por los reality shows, Christian Estrada incursionó en el mundo de la actuación, obteniendo papeles en reconocidas telenovelas como “Por amar sin ley” y “Mi adorable maldición”. Estas apariciones le brindaron una mayor visibilidad en la industria del entretenimiento y aumentaron su popularidad entre el público.

Recientemente, el nombre de Christian Estrada ocupó los titulares de los medios debido a un escandaloso incidente. Fue arrestado tras intentar llevarse de manera violenta a su hijo Leonel, fruto de su relación con la destacada actriz mexicana Ferka. Esta situación generó un conflicto público entre ellos, ya que Ferka ha manifestado su negativa a permitirle ver a su hijo.

Ferka revela la incongruencia de Christian Estrada: lujos y deudas con Coopel (estradac11)

Sin embargo, este no ha sido el único episodio problemático en la vida de Christian Estrada que ha sido ampliamente difundido por los medios.

Según informa el periódico La Opinión, el actor mantuvo una relación sentimental con Alejandra Guzmán, icónica cantante mexicana, al mismo tiempo que salía con su propia hija, Frida Sofía. Este hecho provocó un distanciamiento entre madre e hija, generando aún más controversia en la vida personal del actor.

En una entrevista, Frida Sofía habló abiertamente sobre el fin de su relación con Christian Estrada. La joven reveló que estuvo embarazada, pero tomó la difícil decisión de interrumpir el embarazo.

Christian Estrada enfrenta problemas económicos según revelaciones de Ferka (Captura de pantalla)

Este suceso profundizó las tensiones y los conflictos entre ellos, dejando al descubierto una relación tumultuosa que ha mantenido a Christian Estrada en el centro de atención pública.

La vida de Christian Estrada, desde su ascenso en el mundo de los reality shows hasta las polémicas que lo rodean, ha sido objeto de constante interés por parte de los medios de comunicación.