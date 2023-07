“Somos una burla”: fans explotan contra Ferka y productora de La Casa de los Famosos tras pelea por Jorge Losa

Gran parte del público considera que los triunfos de Jorge Losa son fruto de su amistad con la productora, es decir, fraude. (Vix)

Los fanáticos de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) tienen a sus favoritos y Jorge Losa no es uno de ellos, pues sus constantes triunfos en los retos semanales que conllevan tanto inmunidad como poder de salvar a un nominado han desencadenado rumores de fraude. Todo esto aunado a especulaciones sobre su verdadera relación con Rosa María Noguerón (productora del reality show) han provocado que sea el Albacete sea el menos querido por el público.

Aunque tanto la productora del reality show como María Fernanda Quiroz “Ferka” (supuesta pareja sentimental de Jorge Losa) ya desmintieron algún tipo de favoritismo en el programa y un presunto romance oculto, muchos internautas siguen exhibiendo pruebas de ambos casos a través de redes sociales.

Los actores tuvieron varios encuentros románticos en LCDLFM. (Captura de pantalla/Instagram)

Fue bajo este contexto que Ferka sorprendió a sus seguidores de TikTok con un video donde encara a nada más ni nada menos que Rosa María Noguerón por los rumores de su presunto romance con Jorge Losa.

“Él la compuso para mí”, comenzó la conductora de espectáculos.

“Yo me llamo María”, respondió la productora en referencia a la letra M que en alguna ocasión escribió Jorge Losa sobre la arena.

“Yo me llamo María Fernanda, además me dice muñequita. No es de risa, es mío”, agregó Ferka entre risas.

Y es que su video en cuestión no fue más que una parodia donde ambas se burlaron de todas las especulaciones que circulan en torno a sus respectivos lazos con Jorge Losa. Como era de esperarse, su gesto dividió opiniones en redes sociales. Por un lado, varios usuarios de TikTok aplaudieron que las mujeres tomaran con humor sus escándalos, mientras que otros explotaron en su contra por “jugar” con el público.

“Ferka estas a un labio de ventaja”. “Somos una burla para la producción como publico”. “De que sirve que Jorge llegue a la final con puro líder, sin probarse con la gente. A ver si es cierto que México lo ama y sus 13 millones”. “Na, es de Apio lindas”. “Así o más claro qué hay favoritismo!!”. “Cómo destruir tu credibilidad en el trabajo...una vez que pierdas la confianza de la gente,es difícil recuperarla”, escribieron.

(Instagram: @maria.nogueron)

Ferka aseguró que Jorge Losa y Rosa María Noguerón son amigos

La conductora concedió una entrevista para Sale el Sol donde inevitablemente fue cuestionada sobre el supuesto romance de Jorge Losa y Rosa María Noguerón. Para sorpresa de muchos, tomó con humor la situación y aseguró que entre su supuesta nueva conquista y la productora solo son muy buenos amigos.

“Me encanta lo creativos que son, no saben qué inventar, sacaron una foto fuera de contexto. Sacaron a Rosa María y a él solitos cuando fue un viaje en general y en ese viaje puedo citar que Mayte, que era la novia estaba ahí”, declaró.

“Rosa María es una tipaza, es nuestra jefa, nuestra productora y también es nuestra amiga, pero eso no quiere decir que se ande comiendo al chamaco. Para hacer enojar a la producción, nos decimos y ya nos reímos (...) lo he dicho mil veces, Rosa María es súper profesional. Tienen una gran amistad, pero nada que ver”, agregó.