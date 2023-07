Martha Higareda recordó a Ryan Gosling cuando la salvó de caer y así reaccionó el actor

Martha Higareda y Ryan Gosling se encontraron para una entrevista (captura de pantalla: YouTube/DeTodoUnMucho)

Hace algunos meses, Martha Higareda reveló que tuvo un encuentro con Ryan Gosling en un restaurante de Los Ángeles. La actriz aseguró que el famoso actor de Hollywood la salvó de caer al suelo. Esta anécdota, como muchas otras de la actriz de No Manches, Frida, se volvió viral y provocó que la llamaran mentirosa.

Recientemente, Martha Higareda tuvo una entrevista con Ryan Gosling para la promoción de una película, y la actriz aprovechó el momento para darle las gracias por aquel momento supuestamente ocurrido en el restaurante. La reacción del actor se volvió tendencia en redes sociales.

Y es que Martha Higareda se ha vuelto popular en las últimas semanas debido a la viralización de las historias que ha contado en el podcast con Jordi Rosado, mismas que han sido tachadas de inventos y mentiras por parte de internautas que creen demasiado improbable que la actriz de Amarte Duele tenga experiencias con celebridades de Hollywood.

Entre las anécdotas más famosas de Martha Higareda está aquella donde juró haber sido el crush de Jared Leto, cuando fue a casa de Prince y éste tocó varios temas para los invitados vestido con una pijama de color morado, haber rechazado protagonizar un filme junto al famoso actor Robert Pattinson y, por supuesto, ser salvada de caer por Ryan Gosling en un restaurante en Estados Unidos.

Qué dijo Ryan Gosling de la historia de Martha Higareda

El actor de Drive y Blade Runner 2049 tuvo un encuentro con Martha Higareda hace algunas semanas. Esta reunión fue presumida por la actriz con una foto en sus redes sociales. En la entrevista también estuvo presente Margot Robbie, famosa actriz nominada al Óscar y conocida por interpretar a Harley Quinn, una de las villanas más populares de Batman.

En esta reunión, Martha Higareda recordó al actor lo que supuestamente ocurrió en el restaurante. “Este es un momento muy importante para mí porque hace muchos años ocurrió una situación que sucedió en un restaurante, completamente casual”, empezó a decirle la actriz.

“Estaba cenando con una amiga, y me levanté y mi suéter se atoró en una de las sillas y me muevo así. Esto fue en Los Ángeles. Y me muevo así y de repente estoy tropezando. Y un chico me agarra así, muy rápido”, siguió contando Martha al tiempo que Ryan y Margot escuchaban atentos.

La actriz le dio las gracias por haberla salvado de caer en un restaurante hace varios años Crédito: YouTube/DeTodoUnMucho

“Me doy la vuelta y eres tú. Y yo me quedé como ¡Qué momento tan bizarro! Así que quería darte las gracias. Esto pasó hace miles de años así que probablemente no te acuerdas, pero para mí fue un momento muy específico. Para mi amiga también. Así que bueno, muchas gracias”, le dijo Martha.

Ante esta situación, Ryan Gosling le preguntó cuál era ese restaurante donde el curioso momento ocurrió, y Martha le dijo “En La Poubella”. El nombre resultó familiar al actor y asintió con la cabeza.

Margot Robbie, con una sonrisa, llamó a su compañero “héroe” por tan buen acción, y él dijo: “Justo el momento exacto, el momento preciso”. Finalmente, la actriz de Niñas mal le dijo que había sido todo un caballero con ella.

La reacción de los internautas ante la respuesta de Ryan Gosling

Después de que se hiciera público el video de esta entrevista, los comentarios de usuarios de redes sociales no se hicieron esperar. Sorpresivamente, muchos de ellos fueron en defensa de Martha Higareda.

“Yo no le veo nada malo, sentí que fue una buena experiencia para despedirse de ellos, hasta ellos se ven que prestan atención y contestan cordialmente, hubo risas, ellos dijeron que se la pasaron de lo mejor en México, no hablen por ellos”, escribió un internauta.