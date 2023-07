Carla Oaxaca rompió en llanto al confesar que Chuponcito le ofreció dinero para detener el proceso

(Instagram)

Este 13 de julio, José Alberto “N”, también conocido como Chuponcito, fue vinculado a proceso por el delito de acoso sexual que denunció su ex manager, Carla Oaxaca, hace algunos años atrás. Sin embargo, gracias a un amparo, el comediante llevará su proceso en libertad.

Luego de esta situación, Carla Oaxaca tuvo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano, donde explicó lo que sintió cuando supo las noticias acerca del proceso legal que lleva empujando ya tres años. Además, confesó que el comediante intentó frenar el proceso legal ofreciéndole dinero.

La ex manager explicó que tiene emociones encontradas y que fue un triunfo pero también un trago amargo. “¿Cómo estoy? Por un lado se vincula, empieza a hacerse un poco de justicia y por otro lado una vez más desilusionada de ver cómo es posible que le otorguen un amparo. Obviamente el señor llegó amparado, si no no se hubiera presentado y hubiera seguido siendo un prófugo de la justicia desde que salió la orden de aprehensión”, explicó.

Del mismo modo, manifestó que le parecía increíble e insultante que le otorgaran un amparo a una persona que, en sus palabras, “se ha burlado de la ley” al no asistir a las audiencias y estar un mes “escondiéndose” de una orden de aprehensión.

El comediante fue vinculado a proceso tras ser acusado de acoso sexual. Crédito: Imagen

“Se me hace increíble y de verdad, mi pensar y mi sentir, es una burla, me siento burlada, abusada de la ley, parece que la ley me está mandando un mensaje de acepta ‘una propuesta’”, manifestó entre lágrimas.

Chuponcito le habría ofrecido dinero a Carla Oaxaca

Luego de este comentario, Carla Oaxaca reveló que el comediante buscó a su representación legal y confirmó que buscaba pagar cierta suma de dinero para librarse de la ley. “Al parecer así fue”, dijo la ex manager ante la pregunta de Gustavo Adolfo Infante.

“El señor se acercó a mis abogados para hacerles una propuesta, no quise ni escucharla porque se los he dicho, no me interesa. Yo quiero que se haga justicia y que quede como precedente porque no soy ni la primera, ni la única ni la última. Ojalá sea la última que sea violentada y abusada”, manifestó.

Del mismo modo, se sintió tranquila pues, aunque el comediante continuará en su casa, el proceso sigue y él tendrá que enfrentarlo.

“Al él querer ofrecer dinero pues me está dando la razón, ¿no? Tiene miedo a enfrentar a la justicia porque yo siempre he dicho la verdad y se los he dicho, yo no estoy mintiendo, no me atrevería a mentir con algo así, ir ante la ley y meter una denuncia”, dijo Carla Oaxaca.

Del mismo modo, consideró como “humillante” que Chuponcito creyera que el dinero puede arreglar cosas así: “Somos seres humanos, somos mujeres violentadas. ¿Quién dijo que somos un coche que le haces un daño y puedes llegar con dinero a repararlo? Así no se reparan las cosas ni se va a reparar el daño que me hizo y todo lo que yo he vivido durante estos 3 años”.

Asimismo, dijo que lamentaba que el proceso se hubiera tardado tanto tiempo, pues ya llevaba 3 años en los que el comediante había “pisoteado la ley” y ella se había sentido revictimizada. Aunado a esto, confesó que se siente tranquila de no haber asistido a la audiencia del 13 de julio, pues no hubiera soportado ver a Chuponcito salir caminando con un amparo tras de sí.

“Qué bueno que no estuve hoy ahí porque ha sido muy desgastante para mí, he estado muy dolida por este proceso. Y ver al señor salir caminando como si nada pasara, orgulloso de su amparo, parece que lo premiaron con su amaro pero un poco de justicia está llegando”.