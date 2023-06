Chuponcito reaccionó a acusaciones de acoso en programa de Gustavo Adolfo Infante

En el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante presentaron una llamada telefónica con el comediante

Luego de que José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, fuera acusado por Carla Oaxaca, quien fuera su manager, de presunto acoso sexual, se inició un proceso legal donde, supuestamente, el comediante tendría una orden de aprehensión en su contra.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante se burló de los labios de Ferka

Ha resaltado que Chuponcito no ha asistido a varias audiencias a las que ha sido llamado. Su ex colaboradora denunció que José Alberto habría tenido varias actitudes poco apropiadas y que la había intentado besar a la fuerza.

Gustavo Adolfo Infante, conductor de De Primera mano y Sale el sol, presentó en su programa de YouTube una llamada de teléfono que el comediante tuvo con una de sus colaboradoras.

Te puede interesar: A Gustavo Adolfo Infante no le gustó el cambio de horario de su programa en Imagen Televisión

Hace algunos días, en Ventaneando, Rosario Murrieta declaró: “Tenemos la noticia de última hora porque en el caso de la denuncia de Carla Oaxaca, nuestra excompañera y amiga, que montó en contra de Chuponcito. Resulta ser que esta mañana ya le giraron orden de aprehensión quien por cierto no se presentó ni a esta ni a la pasada audiencia”

Gustavo Adolfo Infante, conductor de De Primera mano y Sale el sol, presentó en su programa de YouTube una llamada de teléfono que el comediante tuvo con una de sus colaboradoras. (Instagram/@chuponcitoflores07/@gainfante)

En la llamada que presentó el comunicador Gustavo Adolfo Infante, se puede escuchar al comediante rechazar decir cualquier cosa acerca del caso, diciendo que estaba “ocupado” y pidiendo disculpas por su silencio.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo pide un milagro para el submarino perdido de OceanGate: “Creemos que fallecieron”

“Estoy ocupado, señorita, ahorita no puedo dar entrevistas, discúlpame por favor”, dijo Chuponcito. Asimismo, pidió perdón por no poder reaccionar de otra forma a los cuestionamientos que la periodista quería hacerle.

“Sabe que soy de lo más cordial con ustedes pero no puedo. No quisiera ser grosero, no quisiera ser cortar la llamada”, manifestó el comediante. Los conductores del programa lamentaron la reacción del payasito.

Hace un tiempo, Gustavo Adolfo Infante declaró durante una emisión de su programa de las tardes, De primera mano: “Lo que me dicen los abogados, la gente que sabe, es que lo van a notificar, lo van a detener, lo van a llevar, lo van a fichar, le van a poner las huellas digitales y lo van a poner como un presunto acosador y después de eso empieza el… yo no sé si esté en la cárcel o no pero sí es culpable que le caiga absolutamente todo el peso de la ley”.

Semanas atrás, el abogado de Carla Oaxaca declaró que las ausencias de Chuponcito a las audiencias eran una burla para la víctima, para la autoridad y para toda la sociedad que estaría esperando una respuesta Chuponcito Foto: Captura de pantalla YouTube/ Chuponcito TV

Semanas atrás, el abogado de Carla Oaxaca declaró que las ausencias de Chuponcito a las audiencias eran una burla para la víctima, para la autoridad y para toda la sociedad que estaría esperando una respuesta.

El pasado 7 de junio, José Alberto Torres no asistió a una audiencia, y argumentó no estar bien de salud. Abogados del comediante presentaron pruebas de esta situación; no obstante, la jueza encargada del caso las desestimó.

A pesar de los rumores sobre una supuesta orden de aprehensión, el abogado de Carla Oaxaca declaró que: “La juez concedió medidas, las cuales no estoy seguro pero de que lo van a presentar lo van a presentar. No puedo hablar de orden de aprehensión, pero la jueza es muy enérgica y creo que tiene todos los medios”.

Asimismo, manifestó que “el que nada debe nada teme” y que el payasito tendría que dar la cara como lo está haciendo la víctima.

<a href="https://www.infobae.com/mexico/2023/06/18/apio-quijano-revelo-la-razon-por-la-que-poncho-herrera-no-volvio-a-rbd/"> </a>¿De qué fue acusado Chuponcito?

Carla Oaxaca, quien denunció al comediante ante la ley, reveló que en un inicio, la relación con él era bastante positiva. Tenía un trabajo normal como su manager. Esto cambió con el paso del tiempo.

Supuestamente, Chuponcito empezó a soltar algunos comentarios incómodos que la mujer sintió como “una pretensión” para otra cosa. Con el paso del tiempo, estos comentarios evolucionaron hasta el punto de intentar darle un beso por la fuerza, insistirle al respecto y hasta declarar su amor por ella. “Estoy enamorado de ti”, le habría dicho el comediante a su compañera.