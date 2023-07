Peso Pluma cuenta la historia detrás de su corte de cabello y la relación con Justin Bieber

Peso Pluma y justin Bieber (Instagram)

En cuestión de meses, Peso Pluma se ha convertido en uno de los máximos referentes musicales en México gracias a sus corridos tumbados. Pero no sólo canciones como Ella Baila Sola o su más reciente sesión con Bizarrap han causado sensación, sino que su característica forma de vestir y su corte de cabello generaron gran revuelo a nivel internacional.

Y es que el corte tipo mullet se ha popularizado de forma exponencial que, incluso, instituciones escolares en México han optado en prohibir que los jóvenes se corten el cabello de esa forma.

“La otra vez me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo: ‘Gracias por tanto trabajo que nos has dado’. Según [él] habían ido 24 personas en un día a hacerse el corte Peso Pluma”, recordó Peso Pluma durante una reciente entrevista para Billboard.

Respecto a esto, algo que hasta ahora se mantenía como un misterio es de dónde surgió la idea de La Doble P para peinarse así. Y, finalmente, la historia fue revelada.

Cuál es el origen del corte de Peso Pluma

El jalisciense explicó que su corte de cabello no es algo que siempre haya utilizado, pues anteriormente, incluso se peinaba de forma similar a un popular cantante pop.

“Fíjate que yo usaba el pelo largo, así tipo Justin [Bieber], de ladito. Era un cascón. Piensa Justin Bieber ‘Baby’”, recalcó.

Hassan comentó que para él resultaba muy difícil confiarle a alguien que le cortara el cabello, pero un día que estaba en otro país, la oportunidad le llegó de sorpresa.

“Yo no me cortaba el pelo con nadie por lo mismo que mi pelo es mi poder. Pero una vez que fui a Medellín, Colombia, y un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular de Medellín. Me dijo: ‘Tú confía en mí’”, relató.

Peso Pluma habría decidido arriesgarse y el experto le hizo el corte con el que actualmente se le conoce. Cuando el artista se vio al espejo, la sorpresa lo invadió.

“Terminó con esto. Y dije: ‘Güey, ¿qué hiciste?’ Luego grabé un video y me vi y dije: ‘Sí se ve bien perro’”, ahondó.

No solo las personas piden corte de Peso Pluma

El furor por el corte de Peso Pluma ha sido tan grande que en TikTok comenzaron a viralizarse varios clips en donde personas llevaban a sus perritos para que les cortaran el pelo al estilo mullet.

“El perro: chale me van a decir perro sin pluma”, “se parece más bien a los cortes que se hacían los de Los Acosta y Temerarios”, “el perro: adoptado pero a qué costo”, “pero qué culpa tiene él”, “fuerzas perritos”, son algunos de los comentarios que circulan en esta red social.