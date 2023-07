William Valdés explotó contra quienes criticaron su cambio físico

William Valdés respondió contundente a los críticos de su cuerpo (Ig/williamvaldes)

William Valdés, ex conductor de Venga la Alegría subió a sus redes sociales una serie de fotos de su participación en La Capa, una obra de teatro que está presentando en Miami, Estados Unidos. En las imágenes, aparece con un cambio físico significativo.

“Gracias a todos los amigos que han venido a ver La Capa al Microtheater Miami. Ya este será el último fin de semana. Así que los esperamos”, escribió el cubano.

Ante esta situación, le llovieron críticas y burlas por parte de los usuarios de Instagram. Esto provocó que el conductor explotara contra algunos de sus críticos, y respondiera un par de comentarios mal intencionados con firmeza y seguridad.

Con un par de emojis, un internauta se “burló” del aspecto de William, y el también actor respondió de forma directa: ¿Qué tiene? Sí, tengo panza, y ¿qué tiene? ¿qué te sorprende?

Del mismo modo, otro usuario soltó un comentario irónico que decía: “La capa, debe ser LA PANZA”. Valdés respondió: “Otro pendej* que se monta al tren del mam*, al pensar que con su comentario de que tengo panza me va a afectar. Loco, mejor salte de aquí que no tengo tiempo y menos espacio para gente c*lera como tú”.

El ex conductor de Venga la Alegría comentó que no le importaban los comentarios de los "haters" Crédito: IG/williamvaldes

Aunque los comentarios de odio continuaron apareciendo en su foto, también algunos de sus seguidores lo defendieron con mensajes como: “Nunca serás perfecto en ojos ajenos, estés con panza o fit las críticas estarán, agradar a los demás es desgastante”, “De los cuerpos ajenos no se opina, luces genial”, “Con o sin pancita estás bien bonito, bro, éxito”, “Sigue brillando como sólo tú lo sabes hacer”.

William subió un video contestando a sus “haters”

Unas horas después, el cubano decidió callar de una vez por todas las críticas y subió un video a su cuenta de Instagram vistiendo únicamente un short, con el fin de dejar claro que las burlas no le importaban en absoluto y que estaba contento con su cuerpo. Adjunto un breve texto en el pie del clip:

“Ayer subí una foto, muchos pasaron a tratar de hacerme bullying con que tengo panza. Sí tengo panza y es porque quiero. Déjenme decirles que sí me he descuidado, pero sus ofensas, el hate, o el bullying no hará ningún tipo de reacción en mí. Yo decido cuando regreso a tener un ‘cuerpo bonito’ según muchos. Tener un cuerpo bonito nunca ha sido mi objetivo, hay otras cosas que valen más la pena”.

Unas horas después, el cubano decidió callar de una vez por todas las críticas y subió un video a su cuenta de Instagram vistiendo únicamente un short (Foto: Instagram)

En el video, William posa sin camiseta y enseña su abdomen con una sonrisa. “Ayer me dijeron que tenía panza. Y sí, me he descuidado comiendo mucho en casa. Y está bien. Ya voy a regresar a tener una vida saludable y a comer mejor. Déjenme ser feliz”, escribió en el clip.

Usuarios y amigos de William Valdés lo animaron dejando en su video alentadores mensajes. Una persona le comentó con buenas intenciones que el amor “engordaba”, a lo que el cubano respondió “Sí, estoy muy feliz aquí en casa con mi familia”.

Estos fueron algunos comentarios de apoyo que los internautas dejaron en el video de William:

“Si tú eres feliz, no tienes por qué darle gusto a los demás”, “El cuerpo es bonitos con kilos o sin kilos. La belleza está en el ojo que lo mira”, “Manda a todos alv, se trata de ser feliz y estar saludable, no de cumplir con las expectativas estéticas que los demás quieren imponer”, “Siempre y cuando uno tenga buena salud y disfrute sanamente es más que suficiente”, “Amor propio. A quien le debe de importar es a él, y si él se siente y se ama así, está bien. A los demás no nos debe importar”.