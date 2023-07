“Lady Aeropuerto”: una mujer enfureció y causó destrozos en el AICM

(Twitter/@MrElDiablo8)

Una mujer fue captada en un grado máximo de furia y desesperación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez, pues destruyó parte del mobiliario y gritó con enojo a los empleados del lugar.

El video del momento se viralizó en redes sociales, por lo que algunos internautas la nombraron “Lady aeropuerto”, por el momento no se sabe qué fue lo que hizo enojar a la mujer de entre 40 y 50 años, aproximadamente.

En la grabación solo se le pudo escuchar diciendo: “Si no quieren, no me regresen mi dinero, me vale mad...es, pero esto les va a costar. No me lo regresen, pero eso ¡Págalo tú! Y si no quieres devolverlo no me lo pagues, eso está peor”

Dichas frases podrían dejar entrever que la mujer tuvo algún tipo de descontento con alguna aerolínea, pero hasta el momento no se ha especificado lo que ocurrió antes de que empezara con el violento reclamo.

Una mujer rompió computadoras en el Aeropuerto Internacional de la CDMX. Crédito: (Twitter/@MrElDiablo8)

Al mismo tiempo que hablaba, la mujer se acercó a una computadora y la jaló con las manos hasta desconectarla por la fuerza, y la azotó contra el piso. Esa mujer repitió lo mismo con al menos cuatro dispositivos más hasta dejarlos rotos. De igual forma, aventó los cursores de dichos aparatos.

A su alrededor se pudieron ver a al menos 30 empleados y clientes observando todo, pero también había un hombre de no más allá de 35 años que podría haber ido con ella, pues la esperó entre dos mostradores y la condujo a la salida, también podría haberse tratado de un trabajador.

De acuerdo con el reportero Jorge Becerril, la mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC).

Los memes y reacciones a lo sucedido no tardaron en aparecer, pues un internauta editó el video para colocarle de fondo la canción She’s lost control (Ella pierde el control), de Joy Division.

Aunque la mujer recibió todo tipo de críticas y fue calificada como “desquiciada” y “loca”, también hubo personas que empatizaron con su actitud, pues consideraron que en ocasiones, el personal de las aerolíneas no aparenta tener la disposición de solucionar los mal entendidos.

Información en desarrollo*