Galilea Montijo aclara si estaba borracha en LCDLFM: “Una disculpita”

Fotos:captura de pantalla TW

“Acabo de cumplir 50 años, ustedes sabe que esto pasa”, Galilea Montijo rompió el silencio sobre los duros señalamientos de haber conducido borracha la cuarta Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos México, el pasado domingo 2 de julio. Luego de que la presentadora fuera criticada por “arrastrar las palabras”, “no poderse sostener por sí sola”, “hacer mal las menciones publicitarias” y ser blanco de críticas y burlas por parte de los panelistas habló sobre el viral momento que le ha generado ser tendencia y convertirse en memes para redes sociales.

En la emisión del lunes 3 de julio, en el matutino Hoy, la también actriz habló sobre lo ocurrido y explicó su versión de los hechos, asegurando que por su edad ha tenido que intervenir su dentadura y no ha finalizado el tratamiento de manera óptima debido a la alta demanda de trabajo que tiene en Televisa. Algo por lo que el miedo a que una de sus prótesis se saliera o cayera en vivo era más fuerte que el hacer sus labores como tiene acostumbrado al público.

La presentadora de "Hoy" no se ha pronunciado Credito:Televisora- lacasadelosfamososmexico

“¡Sentía que podía salir volando! Tenía miedo de que se me saliera la prótesis que traigo, entonces una disculpita. Usted sabe que sí me gusta el agüita de jamaica, pero nunca en el trabajo, la verdad me da mucho miedo y sobre todo tener una responsabilidad como esa, no podría”, inició Galilea Montijo reconociendo que sí le gustan las bebidas alcohólicas pero negando que estaba borracha.

Galilea Montijo agradeció a Diego de Erice “salvarla” en conducción de LCDLFM

La protagonista de La Verdad Oculta -a lado de Gabriel Soto- le solicitó a “La Jefa” -voz en La Casa de los Famosos México- para poder acudir a su médico y finalizar su tratamiento, pues por ello continuaba hablando mal, según ella. Además no dudó en externarle su total agradecimiento al co conductor del reality show de la televisora de San Ángel por haberla ayudado en la complicada situación e incluso haberla sostenido por momentos.

Galilea Montijo agradeció a Diego de Erice “salvarla” en conducción de LCDLFM (Foto: Instagram)

“Entonces una disculpita para todos los que pensaron (que estaba borracha). ¿Jefa ya me dejas ir para que me la peguen?, tengo mucho miedo de que se me salga. Bueno es que la gente decía ‘¿A esta qué le pasa?, menos mal que Dieguito está a lado mío pero es más me voy a lanzar todo el programa así, pero bueno muchas gracias por el apoyo de los 6 millones de votos, fue histórico”, finalizó en el matutino a lado de Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Andrea Escalona.