Poncho de Nigris ENCARA a Raquel Bigorra y Barby Juárez por su estrategia “barata”; terminan en fuerte pelea

Como cada semana, los habitantes de La Casa de los Famosos se reunieron para celebrar una fiesta temática. En esta ocasión usaron entalladas y coloridas prendas de ropa para disfrazarse de nada más ni nada menos que luchadores. Muy contentos entraron a la habitación especial sin imaginar que horas más tarde todos saldrían con sentimientos a flor de piel.

Tras simular algunos enfrentamientos sobre el ring, las personalidades se dispusieron a disfrutar de una cena especial a ritmo de la música e hicieron un círculo en el centro de la habitación con la intención de platicar a gusto. Entre las historias, Poncho de Nigris puso sobre la mesa la estrategia “fallida” que han usado Raquel Bigorra y La Barby Juárez.

“Desde la primer semana hasta ahorita lo siguen manejando y eso no ha funcionado en lo más mínimo”, comentó el influencer.

Bárbara Torres considera que la eliminación de puras mujeres es coincidencia, no un tema de género.

“¿Qué soy?”, preguntó Raquel Bigorra bastante molesta.

“Mujer, hay muebles hombres y mujeres. (En la gala pasada) quisiste recalcar eso, el punto de hombres y mujeres, como ‘apóyenos porque somos menos’. Eso no, es un juego de personalidades”, continuó el influencer regiomontano.

Esto revivió una controversia que expuso Ferka antes de ser eliminada: sólo han abandonado la casa las participantes mujeres.

Los comentarios abrieron abrieron un debate y Bárbara Torres fue la primera en asegurar que sólo es una extraña coincidencia, pues no considera que las eliminaciones estén relacionadas con una cuestión de género, sino de personalidad.

“Detengan la pelea de hombres y mujeres. Si da la casualidad de que salieron mujeres es por algo, pero esto no es una lucha machista o feminista, está dando la casualidad”, compartió Excelsa entre aplausos de sus compañeros.

Les quiero decir una cosa, no está bien para las mujeres que nos estemos resguardando en ‘Esto está en contra de las mujeres’ porque estamos demostrando una debilidad como mujeres. No nos podemos resguardar como mujeres en esa lucha porque hay mujeres que están luchando por mujeres de una violación, violencia, y no de un juego. Ojo como estamos usando ese lema.

La Barby Juárez tomó la palabra para explicar que la principal queja eran los malos tratos que han recibido por parte de algunos integrantes del Team Infierno. De esta manera dejó entrever que las palabras elegidas por Raquel Bigorra no fueron las correctas, ya que quería resaltar los duras críticas que han recibido por parte de sus compañeros hombres, pero no por ser mujer, sino por su personalidad.



El debate continuó durante varios minutos hasta que Bárbara Torres no pudo más, abandonó la habitación especial y se recostó en su cama, donde se soltó a llorar.

“Cómo pueden hacer esas mam*das. Yo no sé si los quieren o no, pero los hombres que están acá son re buenos tipos. Pero por qué se están poniendo en el papel de victimas, o sea, no hacen quedar a las mujeres como que somos unas pelotudas. Las mujeres unidas son las chingonas que tienen cinco hijos y se van a trabajar y no una pelotuda de mierd* que está acá acostada haciéndose la pinche víctima”, declaró.

Me da bronca que una mujer use la palabra mujer para hacerse la víctima, estoy enojada como mujer. Sabes qué es lo peor, que ella nominaron a otra mujer acá adentro”.

Poncho de Nigris se acercó a la actriz argentina para escucharla y defendió a todos los hombres del Team Infierno: “Tú eres mujer ¿Cómo nos llevamos contigo? ¿Cuándo te hemos faltado al respecto? Al contrario, te hemos cuidado”.

Asimismo, el influencer regiomontano señaló de barata la estrategia que supuestamente está usando tanto Raquel Bigorra como La Barby Juárez.